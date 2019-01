Nicolai Friedrich:Ich habe bis heute Kontakt mit David Copperfield-Ein Interview mit dem Weltmeister der Mentalmagie, der im April in Augsburg das Publikum verzaubert

TICKETS FÜR AUGSBURG GIBT ES HIER

: Sie sind Weltmeister der Mentalmagie. Wie muss man sich diese WM vorstellen?Die Zauberweltmeisterschaften finden alle drei Jahre in einem anderen Land der Welt statt. Ich habe 2009 in Peking mit der besten Darbietung in der Sparte Mentalmagie gewonnen.: Wieviel Gegenkandidaten hatten sie?Es dürfen natürlich nur die Besten auf der Weltmeisterschaft antreten, daher müssen sich die Teilnehmer in ihren Ländern vorqualifizieren. Für Deutschland bedeutet dies, man muss einen der ersten Plätze bei der Deutschen Meisterschaft erreicht haben. Insgesamt treten auf der Weltmeisterschaft ca. 160 Teilnehmer in 8 Sparten gegeneinander an.: Wie reagieren die Zuschauer, wenn sie die Gedanken von Ihnen lesen?Manche haben Angst, dass ich durch bloßes auf die Stirn schauen ihre verborgensten Geheimnisse erkennen kann. Dies ist jedoch nicht der Fall. Mentale Magie hat nichts mit übersinnlichem Hokus Pokus zu tun, sondern ist eine Mischung aus Psychologie, Suggestion und Zauberkunst, wodurch der Eindruck erweckt wird, man könne Gedanken lesen. Wenn ich darüber aufgeklärt habe, verlieren Zuschauer schnell die Angst und interessieren sich oftmals für die psychologischen Aspekte um diese selber im Alltag wieder zu erkennen oder auch anzuwenden.. Wie wurden sie Magier?Ich habe als Kind im Alter von 4 Jahren bei einem Zirkusbesuch einen Zauberer gesehen und war total begeistert. Fortan investierte ich alle Wünsche und mein Taschengeld in den neuesten Zauberkasten und baute mir so nach und nach ein kleines Repertoire auf, so dass ich schon früh kleine Shows für Freunde und Bekannte geben konnte. Von da an hat sich alles entwickelt.: Sie verlassen sich auf die Psychologie. Weshalb verlassen sie sich darauf?Man kann sich niemals zu 100% auf psychologische Methoden verlassen, ganz und gar nicht, wenn man so wie ich die Zuschauer per Zufall auswählt. Dafür braucht es immer einen Plan B in der Hinterhand, man will ja schließlich, dass alles gelingt und das Publikum begeistert ist ;-): Hatten sie schon Lottozahlen richtig vorausgesagt?:Ja, tatsächlich mache ich das jeden Abend auf Tour in meiner Live Show. Leider, leider klappt dieses Kunststück (so wie die meisten meiner Illusionen) nur auf der Bühne. Im wahren Leben bin ich über die berühmten „3“ richtigen noch nicht hinausgekommen.. David Copperfield war sehr angetan von Ihnen. Hatten sie mit ihm schon Kontakt?Ja Kontakt haben wir sogar bis heute. Er hat von mir 1999 die US TV Exklusivrechte an meinem Kunststück das Lächeln der Mona Lisa erworben. Dabei findet eine Zuschauerin aus 1000 verschiedenen Puzzleteilen, das fehlende Teil zu Mona Lisas Lächeln. Es war und ist für mich immer eine große Ehre, dass so jemand wie David Copperfield meine Ideen schätzt und sogar selber vorführen möchte.: Sie kommen am 14. April nach Augsburg. Was erleben die Besucher?Ich habe ja schon verraten, dass ich die Lottozahlen voraussage, ich werde in der Zeit reisen, mit Siri zaubern, PIN Nummern und Geburtstage erraten, Wunsch-Cocktails zaubern und noch vieles mehr. Es ist eine einzigartige Mischung aus visueller Zauberkunst und unerklärlichen Mentalexperimenten. Sie werden Lachen und staunen. Und obwohl Sie ganz nah dran sind werden Sie glauben nicht ganz dicht zu sein ;-): Warum lohnt es sich sie Live zu sehen?Magie ist immer live am Besten. Man muss es selber mit eigenen Augen sehen, dass die Zuschauer alle zufällig ausgewählt werden und dass keine Kameratricks verwendet werden.Schon Goethe hat gesagt, das größte was der Mensch erfahren kann ist das Staunen, und das geht am besten live – hautnah und nicht über einen Bildschirm, oder aus der Konserve.. Was möchten sie den Zuschauern mit auf den Weg geben?Ich möchte meine Zuschauer einladen die Sorgen des Alltags zu vergessen und mal wieder Kind zu sein. Dieses kindliche Staunen, die grenzenlosen Möglichkeiten die wir in unserer Fantasie als Kinder hatten, dieses Gefühl möchte ich zumindest für kurze Zeit zurückholen.Ich möchte Menschen inspirieren Dinge für möglich zu halten, die sie vorher für unmöglich gehalten haben. Denn eine Wahrheit des Lebens besagt, ob wir glauben etwas zu können, oder etwas nicht zu können – wir haben immer Recht.