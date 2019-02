Ein Brüderpaar verzaubert Neu- Ulm- Ehrlich Brothers begeistern zweimal in der Ausverkauften Neu- Ulmer Ratiopharm Arena

Erneut gastierte das Brüderpaar aus Bünde an der Donau, um ihre Show " Faszination" noch einmal darzubieten. Und der Name ist eigentlich Programm.Der geneigte Besucher der Show fragt sich, wie funktioniert das, daß ein Monstertruck auf der Bühne steht, oder daß 7 Schwiegermütter, von denen eine auf Nachfrage zugegeben hat, daß sie sich in die Ehe einmischt, auf einmal von der Bühne in die Halle teleportiert wurden, und sich mit einem Glas Sekt in der Halle wiederfanden.Heike aus dem Publikum war beim Seiltrick überrascht, wie eine Hand zu einer Schere wird. Der Floh Klitzeklino war im Mittelpunkt der Kinder, die zu dem Brüderpaar an die Bühne dürfen.Ergreifende Szenen waren als die beiden ihrem Vater mit Dank huldigten, oder als Andreas, der 15 Jahre verheiratet ist und 3 Kinder hat, über den Idealen Familienalltag sinnierte.Das sein Bruder Chris keine Frau bekommt, und angezogen wie eine Rocherkugel auf der Bühne steht,beschäftigte Andreas ebenfalls." Er findet über Parship keine Frau". Da rief ein Kind in der Halle. Bei Ebay, worauf Andreas entgegnete, das funktioniert nicht, da zahlt keine den Mindestpreis. Wie sie den Magier mit der Maske hassen, daraus machten sie keinen Hehl. Nach fast zweieinhalb Stunden gegen Schluß zauberte Chris für Sandra aus dem Publikum doch noch eine Rose, und bekam auch einen Kuß auf die Backe. Von dem dürften viele weibliche Fans nur träumen. Nach einer fast dreistündigen Show fragt man sich. War das jetzt alles? Man hätte noch Stundenlang zuschauen können. Sie schaffen es ohne Zwinkern, das Auditorium aus dem Alltag zu entführen. Da kann man nur sagen. Zauberhaft. Auch die nächste Tournee kündigten sie schon an in Neu- Ulm. Mit Dream& Fly, wo unter anderem ein Lamborghini eine Rolle spielt, und eine Live Band eine Rolle spielen wird, ist der 21. Februar 2020 ein Pflichttermin. Karten gibt es ab sofort. Eine wahnsinnig tolle Show.