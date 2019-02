Nach der Weltrekordshow 2016: Ehrlich Brothers verzaubern erneut ein ganzes Fußballstadion

TICKETS FÜR DIE SHOW GIBT ES HIER

In Düsseldorf präsentieren die Ehrlich Brothers zahlreiche Höhepunkte aus ihrer aktuellen Erfolgstournee FASZINATION und weltweit einmalige neue Illusionen: Als Andreas und Chris Ehrlich vor fünf Jahren mit einem Motorrad aus einem überdimensionalen iPad fuhren, schufen sie damit eine Illusion, die international zu ihrem Markenzeichen geworden ist. In der Merkur Spiel-Arena werden sie dem Motorrad unsichtbare Flügel verleihen und damit über die Köpfe der Zuschauer hinwegfliegen. Aus Feuerflammen schmieden die beiden Zauberbrüder magisch einen echten Lamborghini, ganz in Gold. Die Kids werden große Augen machen, wenn in einem gigantischen Glas 50.000 Süßigkeiten erscheinen, die anschließend im Publikum verteilt werden. Eine neunköpfige Live-Band wird die fantastischen Illusionen der Ehrlich Brothers mit heißen Grooves und mächtig Power unterlegen.Andreas und Chris Ehrlich: „Unsere Weltrekordshow 2016 war ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns riesig darauf, unsere Fans erneut in einem Fußballstadion zu verzaubern!"