EAV KOMMT NACH MERING-TICKETS IM VORVERKAUF

1977 wurde die Band von Thomas Spitzer einst als anarchistisches, linksliberales Musikrocktheater gegründet. Während man im fernen Ausland schnell einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, kannte man sie in der österreichischen Heimat anfangs noch nicht. Das änderte sich mit dem dritten Album und dem dritten Sänger und heutigem Erfolgsentertainer Klaus Eberhartinger, für dessen schnelles Mundwerk man den musikalischen Stil der Verunsicherung abwandelte. Mit “Alpenrap” und “Afrika” fiel der Startschuss der kommerziellen Karriere.DAS BESTE KOMMT ZULETZT2019 nimmt die Verunsicherung nun Abschied von ihrem Bühnenleben. Was gut begann soll würdig enden- dazu gehört auch die schönsten Hits und Klassiker der Verunsicherung zu präsentieren. Die Zuschauer erwartet ein kurzweiliges Programm mit Allem was die Satiriker zu bieten haben. Unterhaltsame und emotionale Rückblicke in alte Tage sowie neue Lieder werden Liebhaber von Kabarett, Rock, Pop und Sämtlichem was dazwischen liegt begeistern....Trinkt’s auf uns irgendwas und seid’s net zwider!Was vorbei is‘, des is vorbei!In der Höll drunten seh‘ ma‘ uns wieder...Da Teufel hat noch a boa Platzerl frei!1000 JAHRE EAVVVK € 40,-- plus Geb.Tickets ab sofort bei der Gemeinde Mering, Augsburger Allgemeine Kartenservice, www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen