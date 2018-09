Einfach nur Hörenswert- EAV mit neuer CD-Im kommenden Jahr ausgedehnte Abschiedstournee-Unter anderem in Mering im Landkreis Augsburg- Link zu Tickets im Bericht

UNTER ANDEREM SIND SIE AM 27.7.2019 in Mering am Badanger. TICKETS FÜR MERING GIBT ES HIER

Das Album hat insgesamt 16 Song in Typisch gewohnter EAV Qualität. Es lohnt sich wie oben schon beschrieben, sich besonders auf die Texte zu Konzentrieren. Wenn sie zum Beispiel über den „ Imam“ oder über „Rabenschwarz und Weiß“ singen. Textlich Interessant ist der Salatisten Mambo, in dem sie wie gewohnt über die Veganer philosophieren.In Rechts 2/3 geht es gegen die Rechten. Sehr Nachdenklich aber auch aufrüttelnd ist der Song „ Der letzte Brief“ eines Soldaten.Das Album ist das letzte Abschiedsgeschenk an sich und alle Freunde des schlechten Geschmacks.Über zwei Jahre hat die EAV nichts neues hören lassen, bis sie vor einigen Monaten die Katze aus dem Sack gelassen haben, und ihre erste Abschiedstournee ankündigten.Mehr als 222 Studiotage haben die EAV an diesem Musikalischen Meisterwerk gearbeitet. Egal in welcher Version man diese Platte sich zulegt, es ist wirklich keine Fehlinvestition. Die Songs sind mal Balladenhaft, mal gewohnt rockig, frech, aber sie sind wahr und ich kann mir auch hier vorstellen, das es auch hier nicht das letzte Album ist. Denn nach dem letzten kommt noch ein allerletztes. Außerdem gibt es im kommenden Jahr von Februar bis in den Juli eine große Abschiedstournee. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich diese nicht entgehen lassen. Es lohnt sich.