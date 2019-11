Chris Kolonkos Spiegelpalast mit einem Programm das seinesgleichen sucht- Marianne Sägebrecht als Gast bei der Previewshow-Mit großer Bildergalerie des Abends

Tickets gibt es HIER

Wenn man das Zelt am kleinen Exerzierplatz auf dem Augsburger Plärrergelände betritt, hat man sofort das Gefühl man kommt in eine andere Welt. Eine Welt von Glanz und Glamour. Und das zieht sich den ganzen, fast vierstündigen Abend hin. Vor dem was Chris Kolonko und Bettina Stauber hier, zum zweiten Mal, auf die Beine gestellt haben, kann man nur den Hut ziehen und fragen wie soll man das noch toppenDie „ Königin des Palastes“, wie sich Chris selbst genannt hat, hat nicht nur die besten Künstler Europas nach Augsburg geholt, sondern kümmert sich Persönlich um die Gäste und ist sich auch nicht zu Schade, die Gäste zu bewirten.Für diese Abende der Verführung kamen Künstler aus ganz Europa nach Augsburg. Den Anfang machte die Handstand und Hula Hoop Akrobatin Marina Skulditskaya. Die zierliche und anmutige Ukrainerin begeisterte das Auditorium mit einer Akrobatik ,die einen die Luft anhalten ließ.Diese Weltklasse Artistin war „ nur der Anfang“ von dem was dann noch kommt. Zwischen den Aufführungen wurde das 3 Gänge Menü, dass es sowohl in der klassischen als auch in der vegetarisch/veganen Version gab, kredenzt. Zuständig dafür zeigte sich der Koch André Kracht, der unter anderem auch im Palazzo in Hamburg die Verantwortung hatDann jagte ein Highlight das andere. Da sorgten die Collins Brothers, die bereits im Cirque de Soleil und beim Festival in Monte Carlo waren, für einen Lacher nach dem anderen. Ein Hingucker waren auch die Vegas Showgirls, die der Gala den nötigen Glanz verliehen. Wie schön Live Musik und Artistik verschmelzen, bewies die US Amerikanische Sängerin Bridget Fogle zusammen mit den Messoudi Brothers aus Australien. Bridget Fogle lässt mit ihrer Megastimme die Songs zu einem Hörerlebnis werden.Was die drei Messoudi Brüder dem Auditorium geboten haben, war allererster Güte. Wer die Brüder erlebt, hat den Eindruck, es gibt keine Schwerkraft. Das lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Und nicht nur das beherrschen die Jungs. Sie haben während des Jonglierens bis auf die Unterwäsche aus und wieder angezogen. Großartig waren auch der Südafrikanische Comedian Hot Mr. C, der nicht nur als Comedian, sondern auch als Conferencier fungiert, sowie Bubbles, der die Herzen der Gäste erobert hat. Natürlich begeisterte Chris Kolonko mit wunderbaren Songs, und Witzen, die der Veranstaltung die nötige Würze geben.Grandios war die Drag Queen Colby Belmond. Sie kam aus ihrer Heimatstadt Prag nach Augsburg. Wenn Colby Belmond auf der Bühne steht, denkt man Cher steht auf der Bühne. Wahnsinn, wie man so eine Stimme hat, eine Ausstrahlung, eine Präsenz, die seinesgleichen sucht. Belmond gab natürlich Songs von Cher und von Abba zum Besten. Einfach nur der Wahnsinn.Man kann weit laufen, bis man zu diesem Preis ,ein derartig Abendfüllendes Programm bekommt. Wie will man so etwas noch Toppen fragt man sich nach diesem Abend. Doch wer Chris Kolonko und sein wunderbares Team kennt, weiß, dass dies im kommenden Jahr mit dem Thema „ Burlesque“ gelingen wird. Da freut man sich jetzt schon drauf. Gratulation an alle Akteure, vor und hinter den Kulissen, für so eine Leistung. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, ein besseres gibt es nicht. Die Bilder entstanden bei der Preview. Das abgebildete Menü ist die Vegetarisch/ Vegane Variante