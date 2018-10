XOND - VEGAN FÜR ALLE: die Lifestyle-Messe zum Erleben -Vegane Messe am 20.und 21.10 in Stuttgart

Hier wird getestet, beraten, informiert, verschenkt und verkauft. Von rein pflanzlicher Feinkost über vegane Kosmetik und Mode bis hin zu Caterern, Veranstalter von Kochkursen und Ökostromanbieter: Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter veganer Produkte und nachhaltiger Dienstleistungen ist die XOND - VEGAN FÜR ALLE die Besuchermesse in Süddeutschland, um sich über die neuesten veganen Marken und Innovationen zu informieren. Bereits zum dritten Mal findet die Lifestyle-Messe statt und hat sich von einer klassischen Aussteller-Messe zu einem Erlebnismarkt mit großem Food-Court, Barbetrieb und abendlicher Messeparty entwickelt, bei dem Genießer – ob vegan oder schlicht interessiert – voll auf ihre Kosten kommen.Geht Hand in Hand: vegane Ernährung und ElektromobilitätMehr als nur ein kurzlebiger Trend: Veganismus boomt und erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. Dabei steht der Verzicht auf tierische Produkte immer mehr für einen bewussten, nachhaltigen Lebensstil. Aus diesem Grund liegt auch in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt auf alternativen Fortbewegungsmitteln, die im E-Mobility-Court direkt ausgetestet werden können. Parallel zur Messe bietet das XOND FORUM eine Plattform mit spannenden Vorträge und Kochshows. Das abwechslungsreiche Programm und Diskussionsrunden laden dazu ein, sich mit Anhängern der veganen Lebensweise aus den verschiedensten Bereichen auszutauschen.Zu den Referenten zählen der vegane Koch, Autor und Tierrechtsaktivist Björn Moshinski, der seine Vision über die Küche und Kochkunst der Zukunft teilt. Dass vegane Ernährung und Sport sehr gut zusammenpassen, weiß Ernährungsberaterin Aleksandra Keleman, die erfolgreich Sportler bei der Gestaltung ihrer Speisepläne unterstützt. Über die Ressource Wasser und den nachhaltigen Umgang mit dieser spricht Matthias Mende von Vortex Power. Darüber hinaus bietet das Forum nicht nur eine Bühne für Worte, sondern auch für Taten: So gibt Koch und Gastronom Thomas Glässing Tipps rund ums vegane Backen. Und Solvejg Klein, Gründerin der veganen Pralinenmanufaktur Das Bernsteinzimmer, zeigt, wie einfach die schokoladigen Naschereien zuhause selbst hergestellt werden können.„Der vegane Lifestyle ist so präsent wie nie. In unserem dritten Jahr möchten wir wieder dem interessierten Publikum neue, aber auch bekannte Marken und Unternehmen erlebbar machen“, so Andreas Bär Läsker, Gründer der XOND-Messe. „Nachdem sich das Konzept des Food-Courts im vergangenen Jahr bereits sehr gut bewährt hat, nutzen wir die diesjährige Messe, um Themen wie E-Mobilität und Nachhaltigkeit noch mehr Gehör zu verschaffen. Unser Motto für die Besucher gilt dagegen nach wie vor: Kommen, sehen, ausprobieren!“Die XOND - VEGAN FÜR ALLE findet am 20 10. und 21.10.2018 in der Phoenixhalle in Stuttgart statt. Weitere Informationen unter xond.rocks/messe/