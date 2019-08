Tierische Pool-Party bei „Bello’s Batschlach“ am 14./15. September in Augsburg

Wenn Bello und Co. sich mal zögerlich, mal voller Begeisterung ins kühle Nass des Familienbads stürzen, ist das an sich schon ein Spektakel. Drumherum organisiert die BRK-Wasserwacht Augsburg-West zudem ein perfektes Event. Die Fellträger können wieder das 4-Pfoten-Schwimmerabzeichen, ähnlich dem „Seepferdchen“, erwerben. Für das Finale der 3. schwäbischen Hundeweitsprung-Meisterschaft vom Beckenrand am Sonntag finden am Samstag ganztägig Trainings und Vorwettbewerbe statt.Was Mensch und Hund zusammen leisten könnenDie spektakulären Shows der BRK-Wasserrettungshunde der Wasserwacht Augsburg-Stadt sowie der italienischen Elite-Wasserrettungshundeschule SICS zeigen, was Mensch und Hund zusammen leisten können. Auch Behindertenbegleit- und Besuchshunde präsentieren ihr Können. Es gibt einen Marktplatz mit Info- und Shoppingständen rund um den Hund, eine Schmankerl-Oase der Wasserwacht sowie Vorträge am Samstag zum Thema „Medical Training“ und „Trennungsstress“. Und die Besucher können das nagelneue Wasserrettungsfahrzeug der Wasserwacht Augsburg-West, das u.a. mit dem Erlös des Events aus dem vergangenen Jahr finanziert wurde, besichtigen. Auch 2019 kommt der komplette Erlös der ehrenamtlichen Arbeit der BRK-Wasserwacht Augsburg-West zugute.Mein Hund muss da unbedingt hin. Was sollte ich beachten?Alle Regelungen zu Haftpflichtversicherung, Tollwut, Impfschutz, Kampfhunden und ähnlichem finden Herrchen und Frauchen auf der Internetseite www.hundebadetag-augsburg.de.Schwimmen die Hunde in gechlortem Wasser? Und was passiert nachher mit dem Hundebadewasser?Nein, zum gesundheitlichen Schutz der Hunde wird das Wasser nach Ende der regulären Badesaison nicht mehr gechlort und beheizt. Nach „Bello’s Batschlach“ wird das Wasser wie jedes Jahr ausgelassen und alle Becken werden komplett gereinigt.Ich habe keinen Hund – darf ich trotzdem kommen?Klar, auch Gäste ohne Hund sind sehr willkommen. Und zahlen keinen Eintritt! 2018 kamen 3000 Zweibeiner und über 1100 Vierbeiner ins Familienbad.Wieso heißt das eigentlich „Bello´s Batschlach“?„Batschlach“ ist Ur-„Augschburgerisch“ (Augsburger Dialekt) und bedeutet „Pfütze“.Was passiert mit dem Erlös der Veranstaltung?Der Erlös kommt komplett der BRK-Wasserwacht Augsburg-West zugute. Was viele nicht wissen: Die Frauen und Männer der Wasserwacht, die in den Freibädern, Seen und Flüssen für unsere Sicherheit sorgen, machen das alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit!Das Programm (Änderungen vorbehalten):Samstag, 14. September 201911 Uhr Fachvortrag "Medical Training - so schützt Du Deinen Hund"12.15 Uhr Vorführung von „Hunde fürs Leben e.V.“ - Ausbildung von Assistenzhunden13.30 Uhr Vorführung der Wasserrettungshunde der Wasserwacht Augsburg-Stadt mit der italienischen Elite-Wasserrettungshundeschule SICS15 Uhr Vorführung der Malteser Besuchshunde16 Uhr Fachvortrag "Hilfe, mein Hund bleibt nicht alleine"Sonntag, 15. September 201911 Uhr Vorführung der Malteser Besuchshunde12.15 Uhr Vorführung von „Hunde fürs Leben e.V.“ - Ausbildung von Assistenzhunden13.30 Uhr Vorführung der Wasserrettungshunde der Wasserwacht Augsburg-Stadt15 Uhr Finale der 3. schwäbischen Hundeweitsprung Meisterschaft inkl. Siegerehrung