Stammtisch für Familienforscher

Einer dieser Stammtische findet in Günzburg statt.Willkommen zur Teilnahme ist jeder. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht notwendig. Neben gelegentlichen Vorträgen zum Thema ist der Erfahrungsaustausch untereinander und die Hilfe beim Einstieg in die Familienforschung.Für diese Jahr sind in Günzburg folgende Termine geplant:Samstag, 20.05.2017Samstag, 01.07.2017Samstag, 05.08.2017Samstag, 07.10.2017Samstag, 25.11.2017Beginn ist jeweils um 17:00 UhrTreffpunkt: Gasthaus zur RoseAugsburger Str. 2389312 GünzburgNeben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch besteht die Möglichkeit zum Scannen von Sterbebildern für das Sterbebildprojekt des BLF ( http://www.blf-online.de/neuigkeiten/online-recher... ). Die Sterbebilder bitte nach Formaten vorsortieren.Kontakt: stammtisch@feldscherreisensburg.de