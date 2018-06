Stadtradeln 2018: Radeln für die Umwelt! Stadt Günzburg macht bei der deutschlandweiten Aktion vom 4. bis 24. Juli mit

Günzburg radelt wieder für die Umwelt: Die Große Kreisstadt nimmt bereits zum dritten Mal an der deutschlandweiten Mitmach-Aktion „Stadtradeln“ teil. Alle Günzburger Bürger sind herzlich eingeladen sich anzumelden.



Während des Stadtradel-Aktionszeitraums von drei Wochen tragen alle Teilnehmer ihre geradelten Kilometer in ihrem persönlichen Online-Radelkalender ein. Jeder RadKilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, zählt. Wo die Kilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Es gibt ein „offenes Team“ für alle einzelnen Günzburger Radler. Firmen, Vereine und Gruppen können auch ein eigenes Team gründen. Eine Anmeldung ist während des gesamten Aktionszeitraums möglich unter https://www.stadtradeln.de/guenzburg. Das Mitradeln ist auch ohne eigenen Internetzugang möglich: einfach die gesammelten Kilometer aufschreiben und im Rathaus abgeben.Für die Mitfahrer in den beiden fahrradaktivsten Teams gibt es wieder kleine Sachpreise zu gewinnen.Wer Fragen zum Günzburger Stadtradeln hat, kann sich an Roman Holl, Energie-und Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg, wenden: per Mail an holl@rathaus.guenzburg.de oder per Telefon unter 08221/930-1881.Zum Auftakt findet am 4. Juli um 17.15 Uhr eine etwa 15 km lange Radtour mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig statt. In der Bertelemühle wird es eine kleine Radlerbrotzeit mit Getränken geben. Die Stadtverwaltung bittet um eine kurze Anmeldung zur Radtour bis Montag, 2. Juli unter 08221/930-1181 oder per E-Mail an holl@rathaus.guenzburg.de .