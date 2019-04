Schulkind-Betreuung nicht nur in den Sommerferien Stadt Günzburg, Kinderschutzbund, Kommunale Jugendarbeit und Kreisjugendring koordinieren Ferienbetreuung für breites Angebot

Spielen, Basteln, Kultur, Natur, Kochen, Sport, Entdecken und Experimentieren, Ausflüge – das Programm der Ferienbetreuung in Günzburg kann sich sehen lassen. Der Kinderschutzbund bietet in den Osterferien einen Theaterworkshop an und fährt im Sommer z.B. nach Nördlingen zur Freilichtbühne. Ein Blick hinter die Kulissen ist inklusive. Die Kinder sind täglich von 7:30 bis 16 Uhr betreut. Die Anmeldung ist tage- und wochenweise möglich. Zum Programm des Kreisjugendrings gehören auch in diesem Jahr wieder mehrtägige Freizeiten.Zum Angebot des Kinderschutzbunds: www.kinderschutzbund-guenzburg.de/Zum Angebot des Kreisjugendrings: www.jugend-guenzburg.de/