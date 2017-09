Schaurig-schöne Gruselzeit für die ganze Familie im LEGOLAND Deutschland

Vom 14. bis 31. Oktober zieht die Halloweenzeit ins LEGOLAND Deutschland im bayrischen Günzburg ein. Und da sich die schaurig-schöne Gruselzeit inzwischen immer größerer Beliebtheit erfreut, erstrecken sich Halloween-Dekoration und –Aktionen über zahlreiche Themenbereiche des Parks.Grusel-Gewusel in allen ParkbereichenGleich im Eingangsbereich treffen die Gäste auf Hexen und Feen und können dort am Eröffnungswochenende mit am großen Hexentopf aus zahlreichen LEGO Steinen bauen. Im MINILAND gilt es den eigenen Weg durch das Maislabyrinth zu finden und natürlich mit aufmerksamem Blick in die Straßen und Gassen der LEGO Welten zu schauen, denn dort haben die LEGO Modelldesigner einige tolle Halloween-Szenerien aufgebaut. Sicherlich ist hier die eine oder andere Idee für den Nachbau zuhause dabei. Monster treiben ihr Unwesen im Bereich IMAGINATION. Doch keine Angst, diese sind nicht immer allzu gruselig, sondern natürlich kindgerecht.Hochburg des Grusel-Gewusels: das LAND DER RITTERDas LAND DER RITTER bleibt jedoch nach wie vor die Hochburg der Grusel-Aktivitäten. Die große Ritterburg wird zum Schloss des Grafen Dracula umgestaltet. Der Hausherr selbst wandelt, begleitet von seinen dunklen Gefährten, umher. Darunter befinden sich Werwölfe, Fledermäuse und zahlreiche andere Gestalten, die den furchtlosen LEGOLAND Gästen schaurig-schönes Gruselvergnügen bereiten möchten.Natürlich bietet auch das Unterhaltungsangebot Schön-Schauriges. Auf der Burgbühne warten Tobi van Deisner mit seiner berüchtigten Erschrecker-Show auf Nachwuchserschrecker-Talente und die Hexe Pimpinella, bei der Kinder um Süßes oder Saures spielen können.Tipp: Verkleidete Kinder erhalten am 31. Oktober freien Eintritt.