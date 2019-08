PADDINGTON – EIN BÄR IM DUNKELBLAUEN DUFFLECOAT

Die Reise des kleinen Bären begann allerdings in einem fernen Land. Genauer gesagt in Peru. Von dort reiste Paddington aufgrund veränderter Lebensumstände als blinder Passagier mit einem großen Schlapphut und einem Koffer voller Marmelade nach England. Keine leichte Aufgabe für einen Bären, alleine in ein wildfremdes Land zu ziehen! Das war auch seiner Tante in Peru bewusst, weshalb sie Paddington ein Schild um den Hals hing, auf dem stand: „Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären, danke schön.“ Ein wenig verloren steht dieser besondere Bär am Bahnsteig des Londoner Bahnhofes Paddington, bis eine reizende Familie sich bei sich aufnimmt, ihm einen blauen Dufflecoat kauft und in der Folge viele aufregende Abendteuer mit ihm erlebt. Zwar hat Paddington hervorragende Manieren, allerdings auch einen Hang, sich regelmäßig in missliche Situationen zu manövrieren.Diese Abenteuer und sein liebenswerter Charakter haben Paddington weltweit zu einem der beliebtesten Bären überhaupt gemacht. Grund genug, ihm nicht nur Bücher und Filme zu widmen, sondern auch eine Steiff Plüschfigur. Der Paddington BärTM von Steiff ist in Belgien, Deutschland, China, Irland, Japan, Luxemburg, Niederlande, UK und auf den Kanalinseln in 38 cm und 28 cm Größe erhältlich. Beide Bären sind aus kuschelweichem braunem Plüsch und mit synthetischem Füllmaterial gestopft. Durch eine fünffache Gliederung können sie nach Herzenslust durch den Garten toben, winken oder stundenlang sitzend den spannendsten Geschichten lauschen. Natürlich tragen beide den blauen Dufflecoat sowie ihren heißgeliebten roten Schlapphut. Unter dem sich ab und an auch mal ein Marmeladenbrot verstecken lässt. Das macht aber nichts, sind sie doch beide waschmaschinenfest bei 30 °C.Paddington Bär von Steiff hat nicht nur optisch, sondern auch charakterlich vieles mit der Figur aus den Büchern und der Verfilmung gemein. Er liebt Abenteuer und weiß um die Bedeutung, einzigartig zu sein. Voller Überzeugung sagt er: „Ich werde nie wie andere Leute sein, aber das ist in Ordnung, weil ich ein Bär bin. Ein Bär namens Paddington.“