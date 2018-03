Neues VR-Abenteuer „Das Große LEGO Rennen“: Natalia Wörner und Sohn Jacob-Lee erleben wildeste Achterbahnfahrt aller Zeiten

Action, Adrenalin, Abenteuer: Im „Project X“ im Legoland Deutschland Resort in Günzburg werden die Besucher ab sofort in völlig neue Sphären katapultiert. Die Achterbahn hat zum Start der neuen Saison eine einzigartige VR-Komponente erhalten. Beim „Großen LEGO Rennen“ verwandelt sich die Fahrt in ein unvergessliches Virtual-Reality-Abenteuer. Durch das Tragen der VR-Brille werden die Fahrgäste des fesselnden Wettrennens selbst zu den Piloten im LEGO Format. In ihren virtuellen Rennautos treten sie gegen andere LEGO Figuren wie den Pharao, das Surfer Girl, den Zauberer und den Piratenkapitän an.Durch die Opening-Show in dem bayerischen Familienfreizeitpark führte am Samstag KiKA und kabel-eins-Moderator Tommy Scheel. Eröffnet wurde die spektakuläre VR-Neuheit von Schauspielerin Natalia Wörner und ihrem Sohn Jacob-Lee – und beide waren nach einer Testfahrt hellauf begeistert. Natalia Wörners Fazit: „Großartig! Die Fahrt war sensationell! Durch die Virtual-Reality-Erweiterung wird das Rennen nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Man sitzt in der Achterbahn und überall, wo man hinschaut, sieht man die virtuelle LEGO Welt. Vor dir, hinter dir, über dir. Plötzlich wirbelt dich der Wagen wild in alle Richtungen, obwohl du weißt, dass es in der eigentlichen Bahn nur geradeaus geht. Was diese Technik kann, ist atemberaubend.“Nach der VR-Achterbahnfahrt unternahmen Natalia Wörner und Jacob-Lee eine ausgedehnte Erkundungstour durch das LEGOLAND. Tags zuvor hatten sie bereits im „Pirateninsel Hotel“ eingecheckt. Das brandneue Hotel im Feriendorf des LEGOLAND Deutschland Resorts öffnete ebenfalls am Samstag offiziell seine Türen. Der Treffpunkt für berüchtigte Freibeuter rund um einen riesigen Abenteuer-Spielplatz mit großem Piratenschiff bietet Kindern jede Menge Platz zum Spielen und Toben.