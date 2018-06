Naturdetektive unterwegs am Wasser Familienstützpunkt organisiert Nachmittag für Kinder von vier bis acht Jahren mit Eltern

Mitzubringen sind Sonnenschutz, ein Getränk, evtl. Insektenschutz, nach Möglichkeit Gummistiefel und eine leere Dose.Der Treffpunkt ist am Haupteingang des Kinderhaus Hagenweide, Auf der Hagenweide 2A in Günzburg. Es wird ein Unkostenbeitrag von 3 Euro pro Familie fällig, der bei der Veranstaltung zu bezahlen ist.Bei starkem Regen wird die Aktion verschoben. Der Familienstützpunkt bittet darum, eine E-Mail-Adresse bei der Anmeldung zu hinterlassen. An diese wird geschrieben, falls der Termin verschoben werden muss.Kontakt für Rückfragen und Anmeldung: Familienstützpunkt Günzburg Petra Junginger Tel.: 08221/2042583 Email: familienstuetzpunkt@guenzburg.de