Nadine: Es muss nicht sein, dass Fans wenn sie zur Show gehen Angst haben müssen- Ein Interview mit den Fans über die Weltrekordshow in Düsseldorf

Thomas Rank: Wie lange bist du schon Fan der Ehrlich Brothers?



Thomas Rank: Warst du bei der Stadionshow?

Thomas Rank:Wenn ja, was hat dir am besten gefallen?



Thomas Rank: Was war für dich unangenehm?

Thomas Rank: Wie war es?



Thomas Rank: Das Thema „ Mobbing“ ist ein Dauerpräsentes Thema bei den Fans. Worauf würdest du das zurückführen?

Thomas Rank: Weshalb wird das in den verschiedenen Fangruppen betrieben?



Thomas Rank: Wie standest du zu der Fanbriefaktion?

Thomas Rank: Wie war deine Reaktion bei Verkündung des Ergebnisses im Stadion?

Thomas Rank: Warum hast du dich nicht daran beteiligt?

Thomas Rank: Die Tickets für die neue Show werden immer teurer. Wirst du trotzdem dabei sein?

Thomas Rank: Freust du dich auf Dream& Fly?

Thomas Rank: Wirst du trotzdem Fan bleiben?

Thomas Rank: Wenn du den Jungs zwei Sätze sagen könntest, was wären das für Sätze?

:Am 6.Mai 2017 war meine erste Show, davor hatte ich aber auch schon von den Ehrlich Brothers gehört.:Seit September 2017 finde ich sie gut aber richtig .Fan würde ich sagen seit Dezember 2017:Ich bin seit 6 Jahren stolzer Fan:Das weiß ich leider nicht so genau. 2014 habe ich das erste Mal von ihnen gehört, konnte sie jedoch erst 2016 live erleben.Seit Dezember 2016, nachdem ich bei meiner 1. Liveshow der Beiden war.:Ich bin seit September/Oktober 2016 Fan der beiden hab die da im Fernsehen gesehen auf RTL.:JaJa:Nein leider nichtJa :-):Klar. Das habe ich mir nicht entgehen lassen.:Ja ich war dabei Dank einer guten Freundin.:Gute Frage, also wenn ich ehrlich bin, alles:puhh...ich fand eigentlich alles ganz gut..der Showstart war richtig gut..über alxandrio habe ich mich riesig gefreut:Einfach alles. Es war der absolute Hammer. Das Treffen der Wahren, die Show, die Illusionen, die Lieder der Ehrlich Brothers…:Alte, bekannte und neue Illusionen. Die Süßigkeitentütchen, die von der Decke “fielen”. Und das leuchtende CrowdLED Armband. Die Stadt Düsseldorf an sich hat mir aber auch gut gefallen.:Am besten hat mir das Opening gefallen wo Andreas und Chris gesungen haben. Aber eigentlich hat mir alles sehr gut gefallen, es war sowas von mega Hammer. Schade das es so schnell vorbei war.:Da meine Freundinnen und ich ein Fangeschenk für die Jungs dabei hatten, mussten wir gefühlt 15 Leute fragen, bis wir jemanden aus der Hauptcrew gefunden hatten, der sich unserem Fangeschenk überhaupt angenommen hat und es persönlich bei den Jungs abgegeben hat.:Viele Menschen auf einmal, die hinter dem Rücken über einen reden statt sich,ich sag jetzt mal in den arm zu nehmen und zusammen die Show zu geniessen:Leute anzutreffen, mit denen man sich nicht so gut versteht.:Ganz ehrlich für mich war überhaupt nichts unangenehm.:Na logisch, denn ich stehe zu den Wahren 4ever, denn das sind für mich Freundinnen geworden und ich habe dort tolle Freundschaften geschlossen.:Ja:Ja, das war für mich Pflicht.Aber sicher doch :-)Wie immer super!! Wir hatten Spaß und das ist die Hauptsache bei unserer Truppe. 😊:Es war schön endlich mal viele kennen zu lernen und andere wieder zu sehen:Derbe nice. Es war so schön viele Leute mal wieder zu sehen oder auch neue Leute das erste Mal zu sehen.Bianca:War super, wieder “alte” und “neue” Gesichter zu sehen ;-) Man ist auch herzlich begrüßt worden und es gab sogar ein kleines Geschenk für Jedermann, der (dazu) kam.:Ja ich war dabei:Auf den FC, denn bei mir haben sie es auch versucht, aber dadurch, dass jemand mich privat angeschrieben hat, wegen „Zauberwelten“ und einer angeblichen Mail ans Management, die mein kostbares E-Mail-Fach nie verlassen hat, haben die Person und ich richtig angefreundet und der Thema Zusammenhalt ist stärker als je zuvor. Seitdem hat der FC Gegenwehr bei mir und ich habe durch meine liebe „Gruppe“ gelernt, mich beim FC durchzusetzen und auch mal bei Kommentaren sehr frech zu antworten.:Wenn ich das wüsste wäre ich schlauer. Aber vielleicht weil manche um ziele zu erreichen über Leichen gehen.:Aufgrund von Meinungsverschiedenheit würde ich sagen:Vor allem auf Neid und Eifersucht, es ist einfach traurig, dass wegen sowas Fans sich gegenseitig niedermachen.:Da es viel zu viele Fangruppen gibt...:Es war richtig mega jeil, einige Mädels wieder gesehen und auch neue kennengelernt.:Sich erst gar nicht auf das Mobbing einzulassen::Menschen mit Respekt und würde behandeln. Jeder Mensch ist anders,das ist nun mal so, wäre ja sonst auch Langweilig.Man muss keine freunde werden, aber es muss auch nicht sein das andere Fans Angst haben müssen zu einer Show zu gehen:Mit Vertrauensperson aus Gruppe reden und um Hilfe fragen:Vor allem auf Neid und Eifersucht, es ist einfach traurig, dass wegen sowas Fans sich gegenseitig niedermachen.Sich nicht allein auf die Meinung/Tatsachen anderer beharren, sondern sich sein eigenes Bild machen/seine eigene Meinung bilden. Nicht gegen andere Menschen hetzen, weil/wenn man sie nicht so gut kennt. Und Meinungen/Ideen anderer akzeptieren.:Ich meine das manche Fans denken das sie ein wenig besser seien als andere. Vorallem das Aussehen ist für manche wichtiger als der Charakter. Oder wenn jemand ne gute Idee hat, wird es von anderen geneidet.:Weil jeder versucht, die Aufmerksamkeit der Jungs zu erhalten, was ich persönlich nicht in Ordnung finde, denn entweder man wird von den Jungs beachtet oder wenn man keine Beachtung findet, lässt man es bleiben.Ganz ehrlich ich weiß es nicht und es ist mir ein Rätsel:Aus Angst davor, dass andere Leute mehr erreichen?! Keine Ahnung…:Jeder möchte auf seine Art und Weise “gut” sein und sehnt sich (zu sehr) nach Anerkennung/Aufmerksamkeit gegenüber den Jungs...:Das kann ich nicht genau sagen, vielleicht ist das ganze reine Eifersucht auf andere.:Ich habe mich von Anfang an nicht daran beteiligt!!!:Ich war selbst mal ein Teil der Aktion, und ich kann nur sagen es war ne super Idee und Aktion, aber nachdem Fans rausgemobbt wurden ,und Gerüchte und lügen erzählt worden sind, bin ich raus. Da ich selbst schon solche Erfahrungen gemacht habe und weiß wie sich das anfühlt, und sowas dann auch nicht unterstütze:Also ich fande die Grundidee echt toll. Jedoch was aus dieser Idee geworden ist, dass was man alles so mitbekommen hat (Klau von Fanfictions, Briefe aus Bünde, …), das geht meines Erachtens gar nicht. Und deswegen habe ich mich daran auch nicht beteiligt.:Ich habe einige Seiten dazu eingereicht, aber wollte im Vornherein nie die sein, die die meisten Seiten dazu beiträgt.:Ich fand die Aktion richtig gut und auch eine Hammer Idee, aber als aufkam das es um Betrug gehen sollte war ich mir schon unsicher.Wut!! Habe gebuht, habe nicht geklatscht und bin extra mit meiner besten Freundin sitzengeblieben!!:Da ich mit dem Ergebnis gerechnet habe, war drauf vorbereitet, aber dennoch schockiert,das Menschen die andern Menschen leid zu führen sich noch belohnt werden .:Ich saß unmotiviert da und habe lustlos und ganz leicht geklatscht und dabei die Augen verdreht, jedoch war es für mich keine Überraschung, da ich es geahnt habe.:Neutral.:Ganz ehrlich, ich hab schon gefreut muss ich sagen, aber ein kleinwenig Wehmut war schon dabei, sollte der Rekord nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.:Warum sollte ich?: Wie ich oben bereits erwähnt habe.:Genau aus den oben genannten Gründen.:Bei der Vorpremiere in Hannover verbinde ich das mit einem kleinen Kurzurlaub mit meinem Freund und meiner dann 3-jährigen Tochter, da ich Verwandtschaft in Hannover habe und wir sie besuchen werden, ansonsten mal gucken!:Solange ich es mir noch irgendwie leisten kann, bin ich natürlich auch weiterhin dabei:Ja klar mann versucht alles aufzutreiben und zu ersparen:Ja. Ich habe mir für 2 Shows (Frankfurt und Stuttgart) Tickets gekauft.Bianca:Na klar. Im Moment kann ich es mir noch gut leisten und möchte mein Fan-Dasein in vollen Zügen genießen. Ich muss mir aber die Show auch nicht grade in jeder Stadt und Woche für Woche anschauen ;-) Von daher geht’s (noch).:Ganz ehrlich, ich hab schon gefreut muss ich sagen, aber ein klein wenig Wehmut war schon dabei, sollte der Rekord nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.:Ja, denn ich möchte wissen, mit was sie uns überraschen wollen.:Ja ich bin schon sehr gespannt was einen erwartet und welche Überraschungen sich die Jungs für uns ausgedacht haben: Ja und Wie:Auf jeden Fall.:Ja und wie::)):Ja freue mich total drauf, jetzt erst recht nach der Stadionshow.:Klaro, genauso wie ich weiterhin in der Wahren bleiben werde, denn das ist wenigstens eine ehrliche Gruppe, die es nicht nötig hat, sich in den Vordergrund zu spielen bei den Jungs!!!:Auf jeden Fall, solange mich die Shows glücklich machen,bin ich auch weiterhin Fan der beiden:Klaro:Momentan sage ich ja. Jedoch gab es die letzten Monate viele Situationen, wo Zweifel aufkamen ob ich wirklich noch Fan sein möchte.:JA, sicher Im Moment kann ich mir nichts Schöneres vorstellen.:Ja natürlich, warum sollte ich, nur weil ich nicht mehr so oft zu einer Show kann, kein Fan mehr sein. Andere können gar nicht zu einer Show und sind auch Fan.i:Macht weiter so, denn wir wollen euch noch lange erleben!!:Lasst euch nicht verbiegen, hört auf euer Herz.Danke das es euch gibt, und ihr die Menschen mit euren Shows begeistert und glücklich macht:Bleibt wie ihr seit und lasst euch von niemanden unterkriegen. Danke das es euch gibt und versucht den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern-Ihr seid so Hammer.-Es wäre so schön, wenn ihr euch etwas mehr Zeit für eure Fans nehmen könntet.Bianca:Bleibt so, wie ihr seid! Danke!:Bleibt immer so wie ihr seid, so natürlich, lasst euch nicht verbiegen, eure Fans lieben euch dafür (ich auch). Ihr seid so cool und echt mega Hammer.*Bitte überanstrengt euch nicht so sehr, den die Gesundheit ist wichtiger als alles andere, eure Fans stehen hinter euch, egal was ihr macht (ich auch)