Leipheimer Schauspielerin spielt bei Aktenzeichen XY mit- Schauspielschülerin wird in einem Filmbeitrag erwürgt

Sie wohnt jetzt in München, ist eine gebürtige Leipheimerin. Ihre Leidenschaft ist Schauspiel und Musik.. Die Leipheimerin Lena Buhl. Davon haben auch die Fernsehanstalten Wind bekommen. Im vergangenen Jahr, war sie ja bereits einmal bei Verstehen sie Spaß zu sehen.Ausserdem hat sie für den Media Markt einen Spot gedreht.

Jetzt steht der nächste Auftritt im Fernsehen an. Zur besten Sendezeit wird Lena Buhl im ZDF zu sehen sein.Die junge Schauspielerin wird in einer Nebenrolle bei Aktenzeichen XY mitwirken.Lena Buhl, die ihre Ausbildung an der Münchener Schauspielschule Zerboni absolviert, spielt in Aktenzeichen XY ihren ersten kleinen Stunt. In einem der dargetellten Verbrechen wird sie dabei ein Opfer darstellen, das erwürgt wird.Die Sendung wird am 15. November ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.