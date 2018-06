Legoland wird zu Heartlake City am kommenden Wochenende

Am großen LEGO Friends Wochenende vom 23. bis 24. Juni verwandelt sich der LEGOLAND Park im bayerischen Günzburg in Heartlake City, die fröhlich-bunte Heimatstadt der LEGO Friends Mädels Emma, Mia, Andrea, Olivia und Stephanie. Alle großen und kleinen Fans können ihre fünf LEGO Heldinnen treffen und mit ihnen ein buntes Fest in verschiedenen Bereichen des Parks feiern.

Die fünf lebenslustigen LEGO Friends Teenager hautnah erleben, dieser Traum vieler Kinder wird am LEGO Friends Wochenende im LEGOLAND Deutschland wahr. Jedes der fünf beliebten Mädchen ist mit ihrer eigenen, charakteristischen Station im Park vertreten. Entsprechende Fußspuren führen die Besucher geradewegs zu ihren Lieblings-Charakteren.So vielfältig wie die Persönlichkeiten der LEGO Friends sind auch die tollen Aktionen, die anlässlich des Kennenlern-Wochenendes im ganzen Park stattfinden: Tierischen Spaß verspricht die Zeit mit Mia und ihren Plüschpferden, auf denen man sogar reiten kann. Bei Andrea kommen die musikalischen Gäste voll auf ihre Kosten, während Emma Strandfeeling ins LEGOLAND zaubert. Aufregend wird es bei der sportlichen Stephanie: Mit vielen kleinen Pfadfinderaufgaben können sich die Besucher hier einen Abenteurerpass sichern. Und wie man selbstgestaltete Formen aus Schaum zum Schweben bringt, erfahren kleine und große Tüftler an Olivias Erfinderstation.Was wäre ein Treffen mit Stars ohne ein unvergessliches Erinnerungsfoto? Hierfür stehen die fünf Mädchen natürlich an den Stationen und bei zusätzlichen Meet & Greet Punkten bereit. Am beliebten LEGO Friends Fotopoint kann zudem ein tolles Selfie mit den Nachbildungen der Freundinnen aus über 50.000 LEGO Steinen geschossen werden.Kleine Baumeister können bei der Erstellung des großen LEGO Friends Mosaiks am LEGO MINDSTORMS Center mithelfen. Wer noch neue Ideen für seine LEGO Friends Welt im heimischen Kinderzimmer sucht, kann sich bei der umfangreichen LEGO Friends Modellausstellung inspirieren lassen. Danach heißt es entspannt zurücklehnen: In den LEGO Studios garantieren verschiedene 20-minütige LEGO Friends Episoden Unterhaltung für die ganze Familie.Grenzenlosen LEGO Spaß erleben die Gäste jedoch nicht nur beim LEGO Friends Event – auch die neun beliebten LEGOLAND Themenbereiche versprechen spritzige Wasserattraktionen, geheimnisvolle Expeditionen, rasante Abfahrten und sommerliche Abenteuer für Groß und Klein.