Legoland verabschiedet sich mit einem fulminanten Feuerwerk in die Winterpause- Eine Bildergalerie- Magier Florian Zimmer in der kommenden Saison im Legoland Live zu erleben

Magier Florian Zimmer in der kommenden Saison im Legoland

Winterliches LEGO Ambiente im Feriendorf

Viele werden sich schon auf die kommende Saison freuen.Einen kleinen Vorgeschmack auf die Saison 2020 bekommen die Gäste beim Saisonfinale von dem Europameister der Magie, Florian Zimmer. Der Ulmer Illusionist schwebte bereits auf geheimnisvolle Art und Weise über die Donau und befreite sich gefesselt aus einer brennenden Kiste. Nun möchte Florian Zimmer die Gäste im bayerischen Familienresort auf eine magische Reise mitnehmen: „In der Saison 2020 darf ich mit meiner Magieshow als Hauptact auf der LEGOLAND Bühne auftreten. Mit meinen Vorstellungen am 2. und 3. November um 12, 14 und 16 Uhr in der LEGO Arena gebe ich den Gästen einen kleinen Einblick in das, was sie im kommenden Jahr in meiner Show erwarten dürfen. Auch mein magischer Assistent, der Waschbär Willi, wird dabei sein. Und der kann Gedanken lesen!“Wenn sich die Tore im Freizeitpark zum Saisonende schließen, geht das Abenteuer im LEGOLAND Feriendorf weiter: In den Wintermonaten können Familien, Paare und Gruppen kulinarische Köstlichkeiten im winterlichen LEGO Ambiente genießen und an ausgewählten Terminen in den Feriendorf-Restaurants schlemmen. Darüber hinaus laden die LEGO Familienwochenenden zu einem vergnüglichen und unterhaltsamen Kurzurlaub für die ganze Familie ein. Buchbar ab sofort unter www.LEGOLAND.de/winter.