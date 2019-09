Legoland sagt Dankeschön, Oma und Opa!-Großelterntag am 13.Oktober im Legoland

„Dass Großeltern und Enkel ein tolles Team sind, kann man bei uns im LEGOLAND Deutschland Resort jeden Tag beobachten. Bei uns ist es ganz selbstverständlich, dass auch Oma und Opa die Hand halten, wenn der aufgeregte Enkel das erste Mal Achterbahn fährt. Gerade weil viele Großeltern heute sehr fit sind, bieten sich gemeinsame Freizeitaktivitäten geradezu an, um die Beziehung in Schwung zu halten. Außerdem kennt LEGO kein Alter. Auch unsere Großeltern haben bereits Fantasie-Welten aus kleinen Steinchen erschaffen. Hier können sie wieder Kind sein“, sagt LEGOLAND Chefin Manuela Stone.Weg frei für jeweils ein Großeltern-Paar oder einen GroßelternteilIm Namen aller spielvergnügten und wissensdurstigen Kinder dieser Welt sagt das LEGOLAND Deutschland „Dankeschön, Oma und Opa, dass es euch gibt.“ Mit diesen Worten können es uns die Enkel gleichtun. Sobald sie die Losung an den LEGOLAND Drehkreuzen gesagt haben, erhält das Großeltern-Paar oder der Großelternteil den Weg frei in die fantastischen, zehn LEGO Themenbereiche des Parks.