LEGOLAND Deutschland Resort ehrt 86 langjährige saisonale Mitarbeiter

2017 konnte Martin Kring insgesamt 86 saisonale Kollegen für ihre Unternehmenstreue und ihren Einsatz ehren. 67 Kollegen erhielten für ihre 5-jährige und elf Kollegen für ihre 10-jährige Zugehörigkeit zum LEGOLAND Team eine Urkunde sowie eine aus LEGO Steinen gebaute 5 bzw. eine 10 als Erinnerung. Acht Kollegen kehrten in diesem Jahr zum 15. Mal für ihre saisonale Tätigkeit in das LEGOLAND Resort zurück. Nach den Ehrungen wurde ausgiebig gefeiert.„Nach der Saison ist vor der Saison“ – Getreu diesem Motto beginnt die Personalabteilung des Resorts bereits jetzt wieder mit der Mitarbeitersuche für die neue Saison, die am 24. März 2018 startet. Alleine durch die Eröffnung des neuen Pirateninsel Hotels auf dem Feriendorfgelände entstehen im LEGOLAND Resort weitere 200 zusätzliche saisonale Stellen. Wer Interesse hat, im Mitarbeiterteam von Bayerns beliebtesten Freizeitpark mitzuarbeiten, kann sich schon jetzt für 2018 unter www.LEGOLAND.de/jobs bewerben.