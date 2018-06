LEGOLAND Deutschland Feriendorf: Ausgezeichnetes Übernachtungskonzept wird zehn Jahre - Zehn Jahre Übernachten, Träumen, Spielen und Entdecken in unterschiedlichen LEGO Welten

Alles begann mit 48 Themenhäusern mit je zwei Zimmern, Camping-Stellplätzen und einem Restaurant. Die ursprüngliche Idee, familienorientierte Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, bei denen das LEGO Feeling und die Thematisierung im Mittelpunkt stehen, ist auch heute noch der Grundgedanke für jede Erweiterung des Feriendorfes. Und der Ausbau des Feriendorfes verlief zügig: Bereits 2011 kamen neue Themenzimmer und ab 2013 im Jahrestakt drei Burgen und 39 Campingfässer hinzu. Die größte Investition mit 26,6 Mio. Euro wurde im März diesen Jahres eröffnet: ein aufwändig gestaltetes Pirateninsel Hotel mit 142 Zimmern, in denen die Kinder in Schlafschiffchen mit integrierten LEGO Bauplatten übernachten.Heute beträgt die Gesamtkapazität des Feriendorfes 2.644 Personen. Damit hat sich in zehn Jahren die Bettenkapazität vervierfacht. In allen Übernachtungskonzepten sowie auf dem gesamten Areal finden sich tausende Modelle, die mit viel Liebe zum Detail aus Millionen von LEGO Steinen gebaut wurden. Allein im Pirateninsel Hotel gibt es 1.505 Modelle aus über 2,5 Millionen LEGO Steinen.„Auch für die Region ist die Internationalisierung des LEGOLAND Deutschland Resorts durch die Eröffnung des Feriendorfes ein Gewinn. Der daraus resultierende zunehmende Besucherstrom auch aus dem Ausland ist ein wichtiger Grund für die rasant steigenden Übernachtungszahlen im Landkreis Günzburg – von rund 377.000 (Stand: Ende 2007) auf 851.113 (Stand: Ende 2017)“, erklärt Axel Egermann, Geschäftsführer der Regionalmarketing Günzburg.Unterhaltungsangebot und Spielplätze„Es ist uns nicht nur wichtig, dass die Gäste sich auf ihren Zimmern wohl fühlen. Das unvergessliche Erlebnis soll auch nach dem Parkschluss weitergehen. Dafür haben wir über die Jahre ein umfassendes Unterhaltungsangebot konzipiert“, so Christian Sichert, Direktor des Feriendorfes. Auf dem gesamten Areal befinden sich 22 Spielplätze, ein Bowling Center mit acht turniergerechten Bowlingbahnen im LEGO Piraten-Look, ein Hochseilgarten und seit 2018 eine Piraten Golf Anlage mit 15 Bahnen. Gut zwanzig Minuten dauert es, bis man das gesamte Feriendorf einmal ganz durchlaufen hat. „Die Kinder müssen nicht an einem Ort bleiben. Sie können das gesamte Dorf entdecken und bis zum späten Abend toben, während die Eltern sich gemütlich auf der Terrasse entspannen. Denn die Kinder sind trotzdem immer in Reichweite“, weiß Sichert.Vier Restaurants für jeden GaumenFür das leibliche Wohl nach einem ereignisreichen Tag sorgen die LEGOLAND Deutschland Mitarbeiter in den vier Restaurants des Feriendorfes Dschungel-Buffet, Steak House, Zur Tafelrunde und der Piraten Taverne. Vom kinderfreundlichen Buffet bis zur gehobenen Gaumenfreude: Jedes einzelne Restaurant im LEGOLAND Deutschland Resort wartet mit einem ganz eigenen Menükonzept auf, um jeden Besuchergeschmack anzusprechen.Ausgezeichnetes KonzeptDas detailverliebte Design, die kulinarische Vielfältigkeit, das familienfreundliche Programm und nicht zuletzt die Chance, das LEGOLAND Rundum-Erlebnis auf 24 Stunden auszuweiten, ebnete dem Feriendorf den Weg auf den ersten Platz unter den schönsten Familienhotels in Deutschland und unter die ersten Zehn weltweit beim Travellers‘ Choice Award von TripAdvisor gewählt zu werden.„Uns besuchen Menschen aus über 116 Nationen. Wir versuchen ihnen Augenblicke zu schenken, die sie nur im LEGOLAND Deutschland Resort erleben können. Unsere sehr gute Auslastung zeigt uns, dass wir mit dieser Strategie gut fahren“, freut sich Feriendorf Direktor Christian Sichert.