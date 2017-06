LEGO Star Wars™ erobert das LEGOLAND Deutschland Resort – intergalaktisches Event vom 15. bis 18. Juni-Angus MacInnes kommt zur Autogrammstunde

Im Juni ist es wieder so weit: Die LEGO Star Wars Modellausstellung im MINILAND erwacht vom 15. bis 18. Juni zum Leben. Zusätzlich zur LEGO Star Wars Modellausstellung mit detailgetreu nachgebauten Filmszenen sorgen interaktive Aktionen, die Fanworld-Ausstellung, Bauaktionen, zahlreiche Vorführungen, Paraden und Lichtschwert-Demonstrationen für ein unvergessliches Erlebnis. Stormtrooper und andere kostümierte Fangruppen übernehmen das LEGOLAND Deutschland und lassen für Star Wars Fans jeden Alters einen Traum in Erfüllung gehen. Mehrmals täglich zeigen die Darsteller der Jedi Academy Cham in der LEGO Arena und im Park, wie elegant sie mit dem Laserschwert umgehen können und stellen packende Duelle zwischen den Jedis und den Sith nach. Highlight ist die tägliche Autogrammstunde mit dem Star Wars Schauspieler Angus MacInnes, die täglich um 11:00 und 13:30 Uhr in der LEGO Arena stattfindet.Die LEGO Studios zeigen täglich ab 12:00 Uhr im Zwei-Stunden-Takt ein Star Wars Filmspecial mit spannenden sowie lustigen LEGO Star Wars Filmen. Gleichermaßen bei Eltern und Kindern beliebt sind die LEGO Bauaktionen: Neben einem Mosaik soll auch ein großes dreidimensionales Modell von Jedi Meister Yoda entstehen.Nicht verpassen sollten alle kleinen und großen Fans am Donnerstag und Samstag die Parade der kostümierten Fangruppen durch den Park. Los geht es um 15:30 Uhr. Über 200 Mitglieder in originalgetreuen Kostümen ziehen dann eine Runde um das MINILAND. Mit dabei sind neben verschiedenen Stormtroopern auch Jedis, Darth Vader und viele mehr. Außerdem gibt es beim Gewinnspiel galaktische Preise zu gewinnen.