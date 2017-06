Lebe dein Leben- Du hast nur eins- Fitnesscoach Felix Klemme kommt nach München- Tickets Infos und Videos im Bericht

"Ich glaube, dass jeder Mensch ganz bestimmte Fähigkeiten hat. Es ist die Aufgabe des Lebens, diese zu entdecken," das sagt Felix Klemme. Er ist einer der bekanntesten Fitnesscoaches in Deutschland. Wer Felix Klemme zum ersten Mal erlebt, darf sich auf eine Begegnung freuen, die geprägt ist von Leidenschaft, Empathie, Fachwissen und einer riesigen Portion Lebensfreude, die ansteckt und Lust auf mehr macht. Mehr Freude, mehr Zufriedenheit, mehr Gesundheit.

Felix Klemme hat sich vor allem einen Namen mit der Sendung " Extrem Schwer-Mein Weg in ein neues Leben"der ersten Staffel die 2013 und der zweiten Staffel die 2015 lief gemacht.Die Folgen zeigten, wie Felix Klemme Menschen die zwischen 140 und 220 Kilo gewogen haben in ein neues und gesundes Leben geführt hat. Einer der Teilnehmer wog am Ende des Jahres sogar über 100 Kilogramm weniger als beim Start der Aktion.Ausserdem war Felix Klemme in der Sendung " Die Diättester"zu sehen.Der Coach stellte dabei eine bekannte Diät auf die Probe.. Motivationshilfe gab dabei derRTL II-Star Saskia Beecks, der es gelungen ist, ihre Traumfigur zu erreichen und zu halten.Ausserdem hat er in der Sendung drei Menschen begleitet die zwischen 10 und 25 Kilo abgenommen haben, obwohl sie schon vorher erfolglos Diäten getestet haben.Felix Klemme arbeitet auch mit Kindern.Zusammen mit seinem Partner Matthias Scherz hat er die Aktion " Frischluftkinder" 2013 ins Leben gerufen. Ziel war, die Kleinen in eine Phantasiewelt abtauchen zu lassen, in der sie ganz von selbst in Aktion kommen. Und es ist geglückt.Felix Klemme arbeitet natürlich neben Unternehmen auch mit Privatpersonen.Felix Klemme sagt, ihm geht es dabei nicht um die Leistung sondern um die Freude an der Bewegung.Man kann entweder mit einem Personal Coach oder in einer Gruppe trainieren.Bei Unternehmen stehen neben Themen wie Gesundheit, Ernährung, Bewegung oder Burn Out unterstützt Felix Klemme dabei die Kommunikation und Motivation der Mitarbeiter zu steigern."Motivierte Mitarbeiter sind nicht nur seltener krank, sondern tragen auch mit höherer Zufriedenheit erheblich zum Unternehmenserfolg bei";so der Fitnesscoach.Felix Klemme hat das Projekt " Outdoorgym" gegründet. Das sportliche Herz ist funktionales Training. Dabei werden keine Gewichte gestemmt, sondern nur mit dem Körper gearbeitet. Es wird auch nicht in Studios trainiert, sondern an der frischen Luft. Ob man Fett ab oder Muskeln aufbauen möchte, die Kraft verdoppel oder allgemeine Fitness halten und verbessern will, bei Outdoorgym gibt es das passende Trainig für jeden.Felix Klemme ist auch Buchautor.Sein Buch heisst „Natürlich fit: Effektives Workout für Starter und Profis“ und widmet sich voll und ganz dem Thema „Bewegung“.Anhand von 60 Übungen mit vielen Alternativvorschlägen zeige der Coach sowohl Sport-Einsteigern als auch -Profis, wie ein effektives und knackiges Ganzkörperworkout ohne große oder teure Geräte aussehen und funktionieren kann.Den Vortrag sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen