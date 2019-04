Jody Katsikas: Das Kinderfest entwickelte sich zu einem Super Gig mit Konzertatmosphäre- Ein Interview auch über die Auftritte u.a.mit Vanessa Mai und Jürgen Drews

Am Kinderfestsamstag werden die Musiker wieder in Leipheim auf der Bühne stehen. Mit dem Bandleader Jody Katsikas habe ich zu diesen Themen und natürlich zum Kinderfest ein Interview geführt.: Ihr seid bereits auf dem Kinderfest aufgetreten. Was habt ihr für Erinnerungen daran?: Tolle Erinnerungen. In erster Linie muss bei so einem Fest das Wetter passen, und das tat es bei uns zu 100%.Was zu Beginn unseres Auftritts noch ziemlich gediegen und gemütlich aussah, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem super Gig mit Konzertatmosphäre, da es und gelang, die Massen vor die Bühne zu locken und wahre Begeisterunsstürme auszulösen.: Was werdet ihr in diesem Jahr auf dem Kinderfest spielen, steht das schon fest?: Das übliche Rockspitzprogramm, ein Mix aus guter Laune und viel PartyWie bereitet ihr euch auf so einen Auftritt vor?:Zu der Zeit sind wir jedes Wochenende auf der Bühne, von daher bedarf es keiner großen Vorbereitung: Im Dezember hatte euch Allgäu Concerts gebucht, und ihr hattet die Möglichkeit unter anderem Vanessa Mai, Jürgen Drews, etc. hinter den Kulissen der Schlagernacht, bei der ihr aufgetreten sind zu treffen. Kannst du uns etwas erzählen, wie das war?: Es ist immer ein tolles Gefühl, mit etablierten Stars auf einer Bühne zu stehen, dazu noch das Publikum zu begeistern. Wir wurden frenetisch gefeiert und bekamen eine super Presse. Das hat schon richtig gut getan.: Mit Ross Anthony standet ihr schon auf der Bühne. Wie war das für euch?: Ross ist ein ganz netter Kerl, und wir hatten Backstage sehr viel Spaß mit ihm. Ein Vollprofi vor und hinter den Kulissen.: Wie kommen die großen Veranstalter auf euch?: Indem sie über unsere Homepage auf uns stoßen, oder sie von unserem Management Kontaktiert werden. Erfolgreiche Auftritte und Medienarbeit tun natürlich den Rest.: Freut ihr euch, erneut in Leipheim zu spielen?:Ja, Leipheim ist immer ein Highlight, und es ehrt uns sehr, eine der wenigen Bands zu sein, die zum wiederholten Mal dort spielen darf.: Wie würdet ihr das Fest in einem Satz beschreiben?: Sommernachtstraum: Auf was dürfen sich die Festbesucher freuen?: Auf eine volle Ladung Rockspitzpower, mir allem was das Herz bewegt.