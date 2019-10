Herbstmarkt am Sonntag, 13. Oktober - Günzburg lädt zum Bummeln ein

Uhren, Schmuck, Accessoires, Taschen, Leder- und Spielwaren stehen am beliebten Herbstmarkt in Günzburg zum Verkauf. „Unseren Herbstmarkt gibt es bereits seit den 1980er Jahren“, erzählt Georgine Fäßler von der Stadt Günzburg, die den Markt organisiert. Bis heute ist er bei Marktbesuchern und Fieranten gleichermaßen beliebt. Imbiss- und Süßwaren-Stände, Bekleidung aller Art und Kunstgewerbe runden das Angebot beim Günzburger Herbstmarkt ab und machen ihn zu einem Angebot für die ganze Familie.Auch Haushaltswaren gehören zum Sortiment: „Ob Staubsaugerzubehör, Pflanzen, Rollläden, Fenster, Markisen, Gewürze oder Lebensmittel – hier kann jeder fündig werden, der nützliche Helfer für Haus und Garten sucht“, so Fäßler.Doch nicht nur das große Angebot des Marktes macht ihn besonders: „Die Kombination von Marktständen und geöffneten Ladengeschäften, gepaart mit dem besonderen Flair der historischen Gassen und Plätze, macht den Herbstmarkt aus", lädt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ein.