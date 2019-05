Helden hautnah: Rettungsdienste & Co. bei den LEGO City Helden Tagen im LEGOLAND

Premiere des neuen “LEGO City 4D Films – Cops in Action”

Neben der Ausstellung ihrer imposanten Fahrzeuge haben die Blaulichtorganisationen ein spannendes Programm und verschiedene Mitmach-Aktionen vorbereitet. Auch die Polizisten von LEGO City kommen an diesem Wochenende zu ihrem ersten Leinwandeinsatz: In den LEGO Studios, dem parkeigenen Kino, findet die Erstaufführung des exklusiven 4D-Films „LEGO City 4D – Cops in Action“ statt.Bei zahlreichen Shows und Aktivitäten können die Gäste hautnah erleben, wie Rettungskräfte im Notfall vorgehen müssen, um zu helfen und oftmals Leben zu retten. Natürlich beantworten die Helden des Alltags auch den ganzen Tag Fragen zu ihrem Berufsfeld. Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Sicherheit sind ein wichtiger Teil der Arbeit, daher können die Parkbesucher gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz im Rettungswagen die Versorgung von Brandverletzten üben. LEGOLAND Besucher können ihre „kranken“ Plüschpatienten in der Teddybärklinik versorgen lassen und auch tierische Helden sind dank der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes und der Hundestaffel der Polizei im Park. In verschiedenen Mitmach-Aktionen können Kinder bei der Verbrecherjagd helfen, sich witzige Strafzettel ausstellen lassen oder auf gestapelten Kisten ihre Kletterkünste beweisen.Einen ganz besonderen Auftritt haben auch die Film-Helden der LEGO City Polizei. In dem neuen exklusiven 4D-Film „LEGO City 4D – Cops in Action“ in den LEGO Studios gehen sie auf turbulente Ganovenjagd. Der Film, der auch nach dem 2. Juni im LEGOLAND Kino zu sehen sein wird, überrascht die Zuschauer mit zahlreichen 4D-Spezialeffekten.