Hardy Krüger jun. eröffnet im Legoland die neuen Fahrgeschäfte im Land der Pharaonen- Großer Andrang am ersten Tag- Feriendorf komplett ausgebucht- Großes Medieninteresse-Eine Bildergalerie

In einem Gespräch am Rande der Eröffnung sagte Legoland Chef Martin Kring, der ab Mai sich beruflich anderst Orientiert, daß es für Ihn das schönste im Leben ist, wenn der Park aufmacht und die Leuchtenden Kinderaugen wahrnimmt, nachdem der Park im Winter ruhig war.Doch nicht nur vor und im Park bildeten sich Schlangen, auch im Feriendorf. "Wir sind bis auf das letzte Bett ausgebucht", so Kring. Ebenso die Mitarbeiterwohnungen. Deswegen ist es auch Notwendig,daß wir noch Wohnungen bauen, und somit auch feste Arbeitsplätze schaffen, ist Krings überzeugt. Der Park hat nach seinen Informationen 1.400 Mitarbeiter. Ohne gute Mitarbeiter funktioniert nichts."Man kann vieles Automatisieren, aber nicht den Gästekontakt, der am Wichtigsten ist", so Martin Kring abschließend.