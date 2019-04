Gemeinsam den Frühling begrüßen Maibäume in Leipheim und Riedheim

Maibäume: Seit dem 16. Jahrhundert gehören sie zum Bild vieler Städte - ob als Zeichen für Gemeinschaftssinn, für Einigkeit und Selbstbewusstsein des Ortes oder als Fruchtbarkeitssymbol, das für reiche Ernten sorgen soll. Am 30. April wird der hunderte Jahre alte Brauch auch in Leipheim und Riedheim wieder vollzogen. Den Anfang machen die Einwohner von Riedheim, wo ab 17 Uhr der Maibaum unter tatkräftiger Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr aufgerichtet wird. Um 18 Uhr beginnt das Rahmenprogramm, bei dem unter anderem die Riedheimer Kindergartenkinder in den Mai tanzen werden.Gleichzeitig wird um 18 Uhr in Leipheim der Maibaum aufgerichtet - hier beginnt das Rahmenprogramm nach getaner Arbeit um 19 Uhr. Um den Baum tanzen werden die Kindergartenkinder der „Raupe Nimmersatt“ und des „Spatzennest“. Für die Bewirtung in der Von-Richthofen-Straße sorgt die Raupe Nimmersatt.Musikalisch begleitet werden beide Maibaumfeiern vom Posaunenchor und den CHORyphäen.Ablaufplan des Rahmenprogramms in Riedheim, Beginn 18 Uhr, am Anger:1) Musikstück Posaunenchor2) Begrüßung durch den 2. Bürgermeister Rainer Kreibich3) Tanz Riedheimer Kindergartenkinder4) Musikstück CHORyphäen5) Verabschiedung Bürgermeister6) Musikstück PosaunenchorAblaufplan des Rahmenprogramms in Leipheim,Beginn 19 Uhr, Von-Richthofen-Str.: 1) Musikstück Stadtkapelle2) Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Christian Konrad3) Tanz Kindergartenkinder „Raupe Nimmersatt“4) Tanz Kindergartenkinder „Spatzennest“5) Musikstück CHORyphäen6) Verabschiedung Bürgermeister7) Musikstück Posaunenchor8) Bewirtung nur in Leipheim durch Raupe Nimmersatt