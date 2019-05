Für Detektive, Abenteurer, Kreative und Sportler ab 2 Jahren Über 50 Angebote beim Sommerferienprogramm der Stadt – Anmeldungen sind bis Freitag, 28. Juni, möglich

Neben bekannten Angeboten gibt es für Kinder und Jugendliche in der Zeit vom 27. Juli bis 6. September auch einige Neuheiten, darunter verschiedene Kochkurse und LineDance. Ein zweitägiges Fußball-Camp sowie Kanufahren und Ponyreiten sind wieder Teil des Programms. Wie in den Vorjahren hat die Stadtverwaltung das Programm in Zusammenarbeit mit zahlreichen Günzburger Vereinen und Institutionen realisiert.„Die Kinder sollen im Sommer Spaß und Abenteuer erleben und ihre Ferien genießen“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Beim diesjährigen Sommerferienprogramm habe die Stadtverwaltung deshalb wieder ganz bewusst auf attraktive Veranstaltungen gesetzt, die kostengünstig oder sogar unentgeltlich sind, so der Rathauschef. Die Angebote seien breit gefächert, um möglichst vielen Kindern Lust auf die Ferien zu Hause zu machen und reichen vom Schnupperfliegen und Schnuppergolf über einen Fotokurs bis hin zum Bogenschießen oder zum „Maltag“.Außerdem können sich die Kids im Tennis oder Badminton üben, die Imker besuchen, gemeinsam mit den erfahrenen Fischern vom Fischereiverein Riedhausen in die Nacht hineinangeln, Detektive sein oder sich im Tauchen versuchen. Auch der Besuch bei der Sparkasse sowie Führungen durch das Wasserwerk und die Kläranlage sind wieder möglich. Viele weitere Kurse und Ausflüge laden ein.Die Kinderspielstadt „MiNi Günzburg“ des Kreisjugendrings und der Kommunalen Jugendarbeit findet vom 12. bis 16. August sowie vom 19. bis 23. August statt. Nach dem großen Erfolgen der letzten Jahre findet die Stadt von und für Kinder wieder in der Grundschule Süd-Ost in Günzburg statt.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dankte den Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung sowie den Vereinen und sonstigen Einrichtungen für ihre Bereitschaft, wieder eine Vielzahl von kindgerechten Angeboten zu entwickeln. „Nur durch dieses Engagement ist es möglich, den Günzburger Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien ein buntes Angebot gegen den Ferien-Blues und für jeden Geldbeutel anzubieten“, so Oberbürgermeister Jauernig.Das Heft zum Ferienprogramm der Stadt Günzburg liegt in allen öffentlichen Einrichtungen, z.B. im Rathaus am Schloßplatz, aus.Anmeldungen zum Ferienprogramm sind bis Freitag, 28. Juni, möglich.