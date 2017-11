„Freud und Wonne“ durch winzige Welten Sonderausstellung in der Blauen Ente präsentiert Spielzeug und Kunsthandwerk aus der Sammlung Marlies Baumgärtner

Bereits seit Ende Oktober arbeitet der Historische Arbeitskreis der Stadt Leipheim an originellen Präsentationen für die zahlreichen Objekte. „Wir haben uns dieses Jahr ein paar schöne Sachen einfallen lassen, damit die vielen kleinen Objekte auch gut zur Wirkung kommen“ verrät Susanne Anwander, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum über „Das soll eur´ Freud´´ und Wonne sein – Spielzeug und Kunsthandwerk aus der Sammlung Marlies Baumgärtner und anderer“.Sammlerin und „Gestalterin“ Marlies Baumgärtner, früher selbst im Leipheimer Museum aktiv, verstarb am 19. September 2017. Ihr Mann Hans Baumgärtner stellt eine Auswahl der Sammlung seiner Frau als großzügige Leihgabe zur Verfügung. „Wir sind Hans Baumgärtner sehr dankbar dafür“ betont Susanne Anwander, „und mit der Ausstellung erinnert das Museum auch an ein Stück Lebenswerk dieser engagierten Leipheimer Bürgerin, das in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist.“ Die Sammelleidenschaft von Marlies Baumgärtner betraf vor allem Spielzeug, speziell Puppen und Puppenstuben. Letztere wurden von Baumgärtner liebevoll restauriert und bis ins Detail ausgestattet. Im Kunsthandwerk galt die Liebe der kreativen Leipheimerin der Bauernmalerei. Nur einen Teil ihrer Sammlung kann das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente in seiner diesjährigen Weihnachtsausstellung zeigen: Ausgewählte Puppenstuben, Puppen und deren Zubehör sowie liebevoll gestaltete kunsthandwerkliche Objekte. Ergänzt wird die Ausstellung durch einige Stücke anderer privater Leihgeber.Zur Eröffnung am 3. Dezember 2017 um 14 Uhr laden die Stadt Leipheim und das Museum alle großen und kleinen Spielzeug-Fans herzlich ein. Musikalisch gestaltet wird die Eröffnung von den Kindern der Musikschmiede der Stadtkapelle Leipheim. Die Ausstellung ist bis 4. Februar 2018 jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Führungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, können bei Jörg Grafe, Tel. 08221/72 199 vereinbart werden. Näheres Informationen auch unter www.leipheim.de