Flüssiges Brot aus dem Museum Blaue Ente lädt zu Schaubrauen, Weißwurstfrühstück und Schweinebraten ein

Endlich ist es wieder soweit: am Sonntag, den 3. November 2019, veranstaltet der Historische Arbeitskreis der Stadt Leipheim sein Schaubrauen im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente. Die Veranstaltung hat inzwischen langjährige Tradition und findet zweimal im Jahr statt.Gebraut wird in der kleinen Museumsbrauerei wie vor 100 Jahren – das Ergebnis ist das bekannte bernsteinfarbene und süffige „Entenbier“. Das Schaubrauen ist wie eine lebendige und begehbare Ausstellung zum Thema „Bier & Brauen“. Die Einrichtung der Brauerei entspricht der einer Hausbrauerei vor etwa 100 Jahren. So können Gäste im Sudhaus vom Kochen des Sudes über das Läutern bis hin zum Abfüllen in das Kühlschiff alle Vorgänge hautnah miterleben und auch kleine Kostproben des Sudes nehmen. Dabei stehen die Herren des Historischen Arbeitskreises für jede Frage natürlich gerne zur Verfügung.Ab 9 Uhr gibt es ein deftiges Weißwurstfrühstück in der Gaststube, außerdem werden frühere Sude der Museumsbrauerei in der Gaststube ausgeschenkt, ebenso wie hausgemachter Most und Apfelsaft. Ab 12 Uhr gibt es dann für alle hungrigen Besucher Schweinebraten mit Kartoffelsalat – und ein Verdauungsschnaps darf natürlich auch nicht fehlen.Alle Leipheimerinnen und Leipheimer sowie Interessierte aus nah und fern sind herzlich zum Schaubrauen des Historischen Arbeitskreises eingeladen. Im Eintritt von 3 Euro (ermäßigt 2 Euro, Kinder unter 10 Jahren sind frei) enthalten ist natürlich auch der Besuch der Dauerausstellung des Heimat- und Bauernkriegsmuseums Blaue Ente. Das nächste Schaubrauen findet im März 2020 statt.Das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente ist am Brautag von 9 – 17 Uhr geöffnet.