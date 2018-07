Fast 40.000 Besucher beim Steiff- Sommer in Giengen- Highlight war der Besuch von Peter Maffay

Vom 29. Juni bis 01. Juli feierte die Margarete Steiff GmbH 2018 in Giengen an der Brenz erneut das große Steiff Sommerfest. Wie bereits die Jahre zuvor sorgte ein ausgeklügeltes Bühnenprogramm für viel Spaß und Spannung unter den Gästen. Ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr: der Besuch von Peter Maffay!

Auch 2018 hat sich die Margarete Steiff GmbH wieder einiges einfallen lassen, um die Besucher des 13. Steiff Sommers zu begeistern. Über drei Tage hinweg lockte Steiff eine Vielzahl an Plüschfans, Touristen und Anwohner auf das Produktionsgelände des Unternehmens. Neben Versteigerungsauktionen, internationalen Verkaufsbörsen oder einem Sommermarkt regionaler Aussteller und Partner des Steiff Museums, war auch das alljährliche Ballonglühen in diesem Jahr wieder ein starker Besuchermagnet. Am Samstag kamen nicht nur Sammler dank der großen Steiff Auktion auf ihre Kosten, sondern auch alle anderen Gäste konnten beim abschließenden Musik-Feuerwerk den Tag tanzend und staunend ausklingen lassen, bevor am Sonntagmorgen mit der Autogrammstunde des 1. FC Heidenheim erneut die Plüsch-Feierlichkeiten eingeläutet wurden.Für den Höhepunkt des Familienfestes in diesem Jahr sorgte die Einladung Peter Maffays. Auf der Bühne sprach die Musiklegende über sein Engagement für benachteiligte Kinder und seinen Einsatz für die Peter Maffay Stiftung. Seit 2016 ist die Margarete Steiff GmbH tatkräftiger Unterstützer dieser Einrichtung. Ein lebensgroßer Plüsch-Tabaluga unter den Besuchern sorgte zudem dafür, dass die Botschaft Maffays über Tabalugas hohen Stellenwert im Herzen der Kinder zusätzlich unterstützt und lebendig gehalten wurde.Bereits jetzt steht das nächste Familienfest der Margarete Steiff GmbH fest: vom 28. Juni bis 30 Juni wird Steiff auch 2019 wieder den großen Steiff Sommer in Giengen an der Brenz feiern.