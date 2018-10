Das schlimmste Hochzeitsfoto aller Zeiten? - Mit dem art’otel berlin mitte wird alles wieder gut-Hotel sucht das schlimmste Foto -Fotoshooting und Hochzeitsnacht zu gewinnen

Hat der Fotograf aber genau diesen einen, wichtigen „Schuss“ versaut, bietet das art’otel berlin mitte nun die Rettung. Das zentral in Berlins Mitte gelegene Hotel, das mit dem historischen Ermelerhaus eine der zehn beliebtesten Locations für Hochzeiten in Berlin anbietet, lädt das Ehepaar mit dem schlimmsten Hochzeitsfoto zu einem professionellen Shooting und zu einer Wiederholung der Hochzeitsnacht – mit allem drum und dran – ein.Das Ermelerhaus zählt zu den fünf elegantesten Berliner HochzeitsadressenDas Ermelerhaus verfügt in seiner Beletage über acht zauberhaft restaurierte Rokoko-Salons mit historischen Wand- und Deckenmalereien, Kachelöfen, Stuck und Holzfußböden. Das Haus ist benannt nach Ferdinand-Wilhelm Ermeler (1784-1866), einem stadtbekannten Tabakhändler, der es im Jahr 1824 erworben und mit regelmäßigen Salon- und Kulturveranstaltungen zu einem der geistig-kulturellen Mittelpunkte Berlins gemacht hatte. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte er es mit den bis heute charakteristischen Elementen zu einem Rokokopalais umgestalten lassen. Mitte der 60er Jahre wurde das 1567 erbaute Ermelerhaus an seinem früheren Standort an der Breiten Straße abgetragen und am heutigen Standort wieder aufgebaut. Es ist eine der beliebtesten Berliner Adressen für Familien- und Firmenfeiern und zählt zu den Top10-Locations für Hochzeiten. Das Internetportal zankyou.de wählte das art’otel berlin mitte mit dem denkmalgeschützten Ermelerhaus sogar in die „Top 5 der elegantesten Berliner Hochzeitsadressen“.Insbesondere das Rosenzimmer mit seinen wunderschönen Deckenmalereien bietet das ideale Ambiente für ein Hochzeitsfoto. Hoteldirektor Hans de Waart und sein Team werden den Raum für das Shooting dekorieren und einen professionellen Hochzeitsfotografen buchen, der ein neues Foto vom Hochzeitspaar in Brautkleidung schießt. Die Berliner Modedesignerin Anne Wolf stellt ein Brautkleid zur Verfügung, eine Maskenbildnerin wird die Braut nach deren Wünschen frisieren und schminken. Wer gewinnen möchte, sollte sein verunglücktes Hochzeitsfoto bis spätestens 30. November 2018, 18 Uhr, an ermelerhaus@pphe.com senden.Ein Hochzeitsfoto im Rosenzimmer macht Brautpaare glücklichHotelmanager Hans de Waart: „Wir freuen uns auf außergewöhnliche Fotos. Der schönste Tag im Leben soll positiv in Erinnerung bleiben, darum möchten wir ein trauriges Brautpaar wieder glücklich machen und laden es zu dem Fotoshooting ein. Das Paar, das es am schwersten getroffen hat, erhält noch eine nachträgliche Hochzeitsnacht in unserer schönsten Suite.Das kürzlich renovierte art’otel berlin mitte empfiehlt sich mit seinen 109 Zimmern und Suiten und dem perfekten Service seines Teams als Partner für den Komfort von Brautpaar und Hochzeitsgästen. Ermelerhaus und art’otel berlin mitte gehen ineinander über und werden gemeinsam betrieben. Das Upside Down Bar & Restaurant befindet sich im Erdgeschoss und dem überdachten kleinen Innenhof des Ermelerhauses und ist mit Originalwerken des Künstlers Georg Baselitz ausgestattet. Es präsentiert ein modernes Konzept mit mediterran inspirierter Küche und stilvollen Getränken.