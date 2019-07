Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart gratuliert FLEXIBUS zum Geburtstag: "So funktioniert Mobilität auf dem Land!"

Der FLEXIBUS im Landkreis Günzburg war eines der ersten flächendeckenden bedarfsorientierten Rufbus-Systeme in Bayern. Zwischen 2009 und 2018 hat er bereits 1,2 Millionen Fahrgäste befördert – rund 150.000 sind es im Jahr. Reichhart: „Wenn wir wollen, dass noch mehr Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn nutzen, dann muss das Angebot stimmen. Wir brauchen hierfür mutige Unternehmer mit Ideen, die vielleicht auch mal unkonventionell sind. Auch der FLEXIBUS war 2009 noch ein Experiment. Heute ist er zu einem festen Angebot in und um den Landkreis Günzburg geworden. Weil uns das Konzept überzeugt, haben wir bereits 2012 ein eigenes Förderprogramm für solche flexiblen Verkehre ins Leben gerufen, mit der wir die Mobilität im ländlichen Raum in ganz Bayern verbessern wollen. Es freut mich, dass seit 2018 nun auch der Landkreis Unterallgäu den FLEXIBUS mit Hilfe unserer Förderung schrittweise einführt.“Mit dem „Förderprogramm zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum“ des Bayerischen Verkehrsministeriums können 2019 rund 40 Rufbussysteme in Bayern mit rund fünf Millionen Euro gefördert werden. Die Anzahl der Projekte steigt und die Projekte wachsen. Das Bayerische Verkehrsministerium arbeitet deshalb daran, die Rufbussysteme künftig noch besser unterstützen zu können und überarbeitet hierfür die Fördervoraussetzungen.