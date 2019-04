Antenne Bayern rockt das Legoland- Spiel und Spaß für jung und alt-Grösstes Osterei der Welt-Eine Bildergalerie

Seit Jahren ist es schon Tradition geworden, daß Antenne Bayern das Osterfest im Legoland mit vielen Tausend Besuchern feiert. Dieses Jahr passt wirklich alles. Mitgebracht hatten der Münchener Sender unter anderem Spiel und Spaß für Groß und Klein. An einem Glücksrad konnte man kleine Preise gewinnen. Karaoke konnte man ebenso singen, wie einen Einblick in den Radioalltag bekommen. Hierzu war ein Übertragungswagen mit dabei, wo die Kinder den Wetterbericht sprechen durften.In der Arena sorgte die Antenne Bayern Band mit einem auf die Kids zugeschnittenen Programm, für Spiel und Spaß.Aber auch die Erwachsenen hattensichtlich ihren Spaß. Unter anderem gab es Bayerns größte Polonaise . Am Mindstorm Center konnten die großen und kleinen sich beteiligen am Bau des größten Ostereis der Welt. Doch Antenne Bayern wäre nicht Antenne Bayern, wenn nicht Wolfgang Leikermoser im Legoland vorbeigeschaut hätte.Zusammen mit Marion Schieder( der Schiederin , aus der Stefan Meixner Show) konnte man sich Autogramme holen oder sich Fotografieren lassen, was natürlich reichlich genutzt wurde.Ein großartiger Tag für Jung und Alt. Viele haben es genossen und Genutzt.