Anita&Alexandra Hofmann und Gerlinde Kretschmann beim Radio 7 Drachenkindertag- 2.500 Kinder erleben einen wunderbaren Tag

Bereits zum dritten Mal lud Radio 7 zusammen mit dem Ravensburger Spieleland die Familien, Einrichtungen, Partner und Spender in den Freizeitpark ein. Im Mittelpunkt standen natürlich die vielen Attraktionen des Parks, die um verschiedene Highlights ergänzt wurden. So gab beispielsweise Bachelorette-Teilnehmer Johannes Haller eine Autogrammstunde und die Sängerinnen Anita und Alexandra Hofmann traten für die Besucher auf der Freilichtbühne im Rahmen eines Minikonzertes auf. Kein Wunder also, dass bei dieser Angebotsfülle gegen Abend viele Väter und Mütter müde, aber glückliche Kinder zum Auto trugen. „Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, wie heute“, so Simon beim Verabschieden von Käptn Blaubär, der Maus und Draki, dem Drachenkinder-Maskottchen.