2020 geht es wieder nach Lannion Jahreshauptversammlung des Partnerschaftskomitee Günzburg-Lannion

In ihrer Ansprache verschaffte Lydia Wagner den Mitgliedern einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres. Neben dem „Dîner en blanc“ im Dossenbergerhof war vor allem der Besuch der Gäste aus Lannion über das Volksfest der Höhepunkt des Jahres. Am Schluss ihrer Ausführungen bedankte sich die Sprecherin bei den Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung.Per Handzeichen wurden Lydia Wagner einstimmig wieder zur Komiteesprecherin, JeanYves Warin und Rudolf Gürtler zu den Stellvertretern und Heidi Schepanski-Wiedemann zur Kassiererin gewählt. Peter Lang übergab das Amt des Kassenprüfers an Arthur Noworzyn.Vom 21. bis 29. August 2020 bietet das Partnerschaftskomitee wieder eine Fahrt in die bretonische Stadt am Meer an.