Herr Abgeordneter – Kasse bitte!

Kassieren für den Guten Zweck



. — Am Freitag den 24. Januar 2020 besuchte Engin Eroglu, Mitglied des Europäischen Parlaments die EDEKA Filiale Reinbold in Melsungen. Für eine halbe Stunde übernahm Eroglu die Kasse und zog die verschiedensten Lebensmittel über das Band. Die komplette Einnahme in dieser Zeit wurde vom Verbund gleich im Anschluss an die evangelische Kindertagesstätte am Kutschengraben überreicht.Der Abgeordnete konnte 589,84 € einnehmen, der Betrag wurde von Herrn Reinbold auf 600,-€ gerundet und per Scheck sofort an die Leiterin der Einrichtung Frau Sarah Hildebrand übergeben. Viele Kindergartenkinder Vorort freuten sich auf das gewünschte neue Baukastensystem in ihrer Tagesstätte.Herr Eroglu sprach mit den Vertretern von EDEKA über Herausforderungen des Lebensmittel-Einzelhandels, denn die Sicherung der Nahversorgung stößt insbesondere im ländlichen Raum an betriebswirtschaftliche Grenzen. Hier liegen Gemeinden, in denen wegen ihrer geringen Größe keine wirtschaftlich tragfähige Nahversorgung aufrecht erhalten werden kann, oftmals zwar in unmittelbarer Nachbarschaft doch die Versorgung im Dorf stellt sich oft als schwierig da.Mit den lokalen Versorgern verschwinden jedoch nicht nur die vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität besonders wichtigen Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch die in ihrer Gemeinde verwurzelten und vielfältig engagierten Kaufleute. Denn die Funktion eines guten Vollsortimenters geht im Gegensatz zum Discounter weit über die grundlegende Versorgung mit Lebensmitteln hinaus. Supermärkte dieser Art stellen vielfach nachbarschaftliche Orte der Begegnung dar und tragen so zum Erhalt einer Dorfgemeinschaft bei.Der EDEKA-Verbund ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluss selbstständiger Kaufleute des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Die selbständigen Kaufleute entscheiden eigenständig über ihr Warenangebot und ihre Preisstellung sowie über die Marktausstattung und Personalfragen. Dies ermöglicht auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und beispielsweise mit lokalen Erzeugern zu kooperieren.Ein solches Genossenschaftsmodell mit kleineren Märkten sieht Herr Eroglu von den FREIE WÄHLER Schwalm-Eder als hervorragende Hilfe bei der Versorgung für den ländlichen Raum.