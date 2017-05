FREIE WÄHLER Hessen kritisieren Investitionsrückstand in den Kommunen

"Wir fordern die Landes- und Bundesregierung auf, endlich Gemeinden und Städte so finanzielle auszustatten, dass diese frei vor Ort für die Bürger arbeiten können statt die Schulden von A nach B zu schieben", unterstrich Engin Eroglu abschließend.Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hatte in ihrem KfW-Kommunalpanel 2017 einen Investitionsrückstand von 126 Mrd. Euro bei den Kommunen errechnet. Die Hälfte davon fällt in die Bereiche Straßen und Verkehrsinfrastruktur sowie Schulen und Erwachsenenbildung.