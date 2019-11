Europaabgeordneter Engin Eroglu in Taiwan

Eroglu: "Taiwan hat mir nochmal anhand seiner historischen Entwicklung und rapiden Demokratisierung vor Augen geführt, wie der Willen der Menschen und ihre Vision einer besseren Welt ein System transformieren können."Früher glaubten viele eine ressourcenarme Insel wie Taiwan mit nur 23 Millionen Einwohnern könne kein wichtiger Wirtschaftsakteur werden. Heute ist Taiwan durch bilateralen Handel und Investitionen der 15. größte Handelspartner der EU, 11. größter Partner für die USA sowie wichtiger Handelspartner für Deutschland. Besonders in Bereichen wie innovativer Hightech Technologie, zum Beispiel künstlicher Intelligenz und der Förderung des Energiewandels durch Offshore-Windindustrie, ist Taiwan weltweit führend. Während des Treffens äußerte Präsidentin Tsai die Hoffnung, weiter auf die Unterzeichnung eines bilateralen Investitionsabkommens zwischen Taiwan und der EU hinzuarbeiten, um die bilaterale Wirtschafts- und Handelspartnerschaft weiter auszubauen.Michael Gahler (CDU) bekräftige zustimmend: "Wir sollten das volle Potential unserer wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Taiwan ausnutzen. Das geplante bilaterale Investitionsabkommens wäre dafür ein guter Rahmen."Die EU und Taiwan teilen viele gemeinsame Werte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit sowie das Bestreben, Menschenrechte und Gleichheit im Hinblick auf Pluralismus zu schützen. Diese gemeinsamen Werte sind die Grundlage einer freien und offenen Gesellschaft sowie Basis für eine solide und sich entwickelnde Beziehung zwischen der EU und Taiwan. Beide Seiten arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen, die von Handel und Investitionen, Menschenrechtsschutz, über Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie bis hin zu Bildung und Kulturaustausch reichen. Eroglu erklärt: "Taiwan ist ein beeindruckender Ort, der beweist, dass europäische Werte und Demokratie auch außerhalb der EU in ostasiatischen Ländern gelebt werden und im Einklang mit chinesischer Kultur funktionieren können." Taiwan hat den Zeitplan für Demokratisierung neu definiert und so Standards für Demokratisierungsprozesse gesetzt.Seit Anfang 2019 sind die Spannungen zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan wieder gestiegen. China versucht aktiv durch Desinformationen politische Wahlprozesse zu beeinflussen und Taiwans Stellung in internationalen und regionalen Organisationen zu schwächen. Auch die weiterhin angespannte Situation in Hongkong und die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren, von denen über eine Million seit den ethnischen Unruhen 2009 in Lagern festgehalten werden, waren während der Delegationsreise mehrfach Thema. China schränkt Religionsfreiheit und kulturellen Selbstbestimmung der auf dem Festland lebenden Menschen, im Kontrast zu Taiwans Wahrung einer pluralistischen Gesellschaft, extrem ein. Eroglu: "Es ist zentral, dass sich die Weltgemeinschaft im Angesicht dieser Menschenrechtsverletzungen der Lage widmet und der Zentralregierung in China klare Grenzen ihres Handels aufzeigt. Zudem sollte ein konstruktiver, dynamischer Dialog zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan gefördert werden. Der derzeitige Status Quo, der es den Taiwanesen erlaubt in Freiheit und Frieden zu leben muss unbedingt gewahrt werden."Die Delegationsreise bot die Möglichkeit einen tieferen Einblick in das politische System Taiwans zu erlangen und eine effektive Zusammenarbeit mit der EU und den Mitgliedstaaten zu fördern auch wenn aufgrund Taiwans Status keine offiziellen diplomatischen Beziehungen bestehen. Eroglu: "Wir FREIE WÄHLER zeigen durch diesen direkten Austausch mit internationalen Partnern dass wir uns, auch als Partei der Dörfer, für sachkundige Außenpolitik einsetzten und diese umsetzten können, um mit gleichgesinnten Ländern zusammen zu arbeiten."Programmpunkte während der Delegationsreise (englisch):- Hsinchu Air Base- Hsinchu Science Park- Freddie HOGLUND, CEO of the European Chamber of Commerce Taipei- Filip GRZEGORZEWSKI, Head of the European Economic and Trade Office (EETO)- Taipei European School- Ethan Tu, Founder of the Taiwan AI Labs- Dr. Ming-Chi CHEN, Deputy Minister, Mainland Affairs Council- Dr. David Tawei Lee, Secretary-General of the National Security Council- President Tsai Ing-wen- Raymund Greene, Deputy Director of the American Institute in Taiwan, Taipei Office (AIT/T)- Liu Shih Chung, Vice Chairman of Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)- Ørsted Company Taiwan- Gogoro Taipei Office- Jia-Chyuan SU, President of Legislative Yuan- Longshan Temple- Kinmen Island- Ministry of Education- Kelly Wu-Chiao HSIEH, Deputy Minister of Foreign Affairs- Press Conference at the Ministry of Foreign Affairs- NPO HUB Taipei