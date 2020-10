Twin Taekwondo Gersthofen auf Kreta im Camp

Dieses Jahr war es aufgrund der aktuellen weltweiten Lage ein besonderes Camp. Unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde das Beste aus der Situation gemacht. Stets nach dem Motto: Taekwondo sucht Lösungen. So war das Training immer bei bestem Wetter unter freiem Himmel und es wurde in Gruppen aufgeteilt.Auch das Hotel hat sich mit ihrem Personal und Hygienekonzept sehr gut an die Situation angepasst.Auf den verschiedenen Trainingsplätzen wurden die Teilnehmer von den Systemgroßmeistern Gerhard und George Maier und Fritz Flatnitzer bis zu vier Mal am Tag trainiert, sodass am Tag schon einmal 6 bis 7 Trainingsstunden zusammenkamen.Sehr gefreut hat es uns, dass unsere Schüler aus Gersthofen und auch Diedorf ihre Prüfungen zum I. und II. Dan erfolgreich absolviert haben. Auf mehreren Stationen und über zwei Tage verteilt mussten sie ihr Können unter Beweis stellen. Euch nochmals herzlichen Glückwunsch.