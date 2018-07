TSV Gersthofen auf der Suche nach Volleyballern

Die Volleyball-Damen des TSV-Gersthofen suchen für die Kreisliga-Aufsteiger und den Neustart in der Bezirksliga noch Verstärkung. Du fühlst dich angesprochen? Dann komm doch einfach mal unverbindlich im Training vorbei. Es erwarten dich motivierte und spielbegeisterte Mädels.WANN: Jeweils Montags und Mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 UhrWO: Turnhalle der neuen Mittelschule in Gersthofen(Theresienstraße 12, 86368 Gersthofen – Eingang über Schubertstraße)Wir suchen Verstärkung auf ALLEN Positionen!Damit wir besser planen und das Training auf dich abstimmen können, melde dich am Besten kurz unter Mobil 0152 21962951 oder Email volleyball-leitung@tsv-gersthofen.de.Wir freuen uns auf dich!!