Svea Füldner gewinnt Südsterne-Cup in ihrer Alterklasse

Gerade die Bandübungen stellen für alle Gymnastinnen aufgrund der übungsintensiven Grundtechniken eine große Herausforderung dar, denn um hohe Wertungen zu bekommen, müssen nicht nur die Spiralen und Schlangen perfekt ausgeführt, sondern das etwa vier Meter lange Band auch bei Sprüngen, Drehungen oder Ständen immer in Bewegung gehalten werden. Bei den Gersthoferinnen Paulina Michel und Svea Füldner hat sich der Trainingsfleiß gelohnt: Beide präsentierten sehr sauber geturnte und kreative Kürübungen und konnten sich im Vergleich zu den letzten Wettkämpfen deutlich steigern. Am Ende gewann Svea Füldner vor ihren starken Konkurrentinnen vom TSV Stein und TSV Haar diesen wichtigen Wettkampf in der K9 und durfte sich stolz auf das oberste Treppchen stellen. Ihre Vereinskollegin Paulina Michel landete auf dem guten elften Rang. Mit diesem tollen Erfolg im Hinterkopf freuen sich die beiden Gersthoferinnen schon jetzt auf die Stadtmeisterschaften am 27. Mai 2017 in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofe