Sibel-Luisa Arslan und Madline Schneider behalten beim Deutschland-Cup in Sersheim die Nerven und präsentieren sich perfekt aufeinander abgestimmt

Dabei bewiesen Sibel-Luisa Arslan und Madline Schneider anschaulich, dass auch sie „alte Hasen“ im Wettkampfgeschehen sind und es beherrschen, sich nicht nur auf sich und die eigene Übung zu konzentrieren, sondern als Teamplayer die anspruchsvolle Band-, Reifen- und Keulenübung sauber und vor allem so synchron wie möglich zu präsentieren.Obwohl sie in der Keulenübung kleinere Verluste sowie in der von beiden eher ungeliebten Bandübung lediglich geringe Unstimmigkeiten in der Synchronität hinnehmen mussten, wurden diese Übungen doch sehr sauber und im Großen und Ganzen perfekt aufeinander abgestimmt gezeigt. Mit ihrer Reifenübung allerdings wuchsen Sibel-Luisa und Madline über sich hinaus, turnten mit viel Ausdruck zu den Klängen des russischen Volksliedes Kalinka und bewiesen mit allen sicher gefangenen Abwürfen, dass sich der Trainingsfleiß der letzten Wochen gelohnt hat. Am Ende landeten die beiden Gersthoferinnen auf dem hervorragenden 27. Platz von insgesamt 36 Synchronpaaren aus ganz Deutschland.