SG 1871 Augsburg/Gersthofen - wA-Jugend "Danke für 9 gemeinsame Jahre"

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, mit einer 2-Tore-Führung für den TVG gingen beide Teams in die Pause. Die SG Mädels merkten, dass an diesem Tag mehr drin war gegen den Meister und nahmen sich für die zweite Halbzeit einiges vor. Doch dann zeigt der amtierende Meister zurecht, warum er den ersten Tabellenplatz belegt. Dank eines schnellen Tempospiels der Gundelfingerinnen konnten die Gegner eins was ums andere an der Defensive der SG Mädchen vorbeiziehen und sich somit den deutlichen Sieg mit nach Hause nehmen.Für die SG kämpften ein letztes Mal im Jugendtrikot: Tobias (Tor), Linke (2), Lieder (1), Herzog, Jünger (2), Ahmetovic (5), Karacic (4), Schmidtmann (3), Paula, Erdhofer, EderDas Spielergebnis war allerdings an diesem Tag für die Mädchen zweitrangig. Nach den vielen gemeinsamen und erfolgreichen Jahre, die man von der D-Jugend weg im Jahr 2013 zusammen gegangen war, zählte an diesem Tag nur der versöhnliche Abschluss und das verdiente Bierchen gemeinsam mit dem Gegner nach dem Spiel.Der Dank von Trainerin Anne Päckert geht vor allem an die Mädchen und ihre Eltern, die über die ganzen gesamten Jahre hinweg dem Verein treu geblieben sind und sich durch ehrenamtliches Engagement eins ums andere Mal auszahlten.