SG 1871 Augsburg/Gersthofen - Erfolgreiches Wochenende für die Aktiven

Von Beginn an erwartete Coach Fischer, dass seine Männer mit dem nötigen Drive zum Tor zogen und über ein schnelles Spiel zu Toren kamen. Aus den letzten Begegnungen mit den Paartalern wusste man, dass diese einen schnellen und quirligen Handball spielten und gerne auf die Kreisposition abgelegt worden war. Daran hatte sich nicht allzu viel geändert und lag man nach nur 13 Minuten bereits mit 3:6 zurück. Im eignen Positionsangriff konnte man nicht den notwendigen Druck erzeugen, um die Abwehrreihen zu durchbrechen und leistete sich etliche Fehlwürfe auch von den Außenpositionen. In dieser Phase des Spiels konnte der Kissinger Matthias Lang nach Belieben einnetzen, da man kein probates Mittel fand ihn zu stoppen. Folglich stand Rückstand von fünf Toren auf der Anzeigetafel und das Trainergespann sah sich gezwungen eine Auszeit zu nehmen. Infolgedessen fand man wieder zurück ins Spiel und ließ erstmals Einsatz erkennen. Im Tempogegenstoß fand Kissingen keine Möglichkeit die Augsburger zu hindern als mit einer Notbremse, welche die rote Karte zur Folge hatte. Jedoch währte dieses Aufbäumen nur kurz und die Gäste konnten wieder auf fünf Tore Vorsprung davonziehen, welcher bis zur Halbzeit auf 8:11 schmolz.Vom Anpfiff der zweiten Halbzeit an war die Mannschaft nicht wiederzuerkennen. In der Abwehr lange man beherzt zu und biss sich in den Gegner hinein und im Angriff gelangen die Spielzüge besser, sodass man in einem begnadeten 7:0-Lauf das Spielgeschehen umkehrte und nach 39 Minuten mit vier Toren in Front lag. Insbesondere Andreas Polz fand in diesem Spielabschnitt hervorragend ins Spiel und konnte sogar mit einem Trickwurf den Torhüter der Kissinger überwinden. Leider konnte man diesen komfortablen Vorsprung nicht halten und die Gäste glichen fünf Minuten vor Spielende zum 18:18 aus. Erst eine Zweiminutenstrafe gegen Kissing nach einem rüden Foul an Lukas Nachbaur, der in aussichtsreicher Position am freien Wurf durch einen vehementen Griff in den Wurfarm gehindert wurde, markierte die Vorentscheidung. Glücklicherweise blieb diese Aktion ohne ernsthafte Folgen für den Akteur der SG, da man sich weitere Ausfälle nicht mehr leisten konnte. Timm Erhard verwandelte den folgenden Siebenmeter gekonnt und stellte wieder eine Zwei-Tore-Führung her, sodass der Schlusstreffer zum 22:19 Endstand reine Formsache war.Die nächste Partie bestreitet die Herrenmannschaft der SG bereits am kommenden Samstag, 23.10.2021 um 16:00 Uhr beim TSV Haunstetten II.Für die SG spielten:Müller (Tor), Koppe, Walter Maximilian (3), Erhard (3/1), Reisner (2), Walter Manuel, Schmölz (2), Walter Markus (5/3), Reithmeir, Nachbauer (3), Bossauer, Polz (4).In ihrem dritten Spiel der neuen Saison 2021/22 konnten sich die SG-Damen mit 22:16 gegen die Reserve des TSV Göggingen durchsetzen. Viel Willen und Einsatz in der Defensive bescherten den Mädels einen hochverdienten Sieg und krönte auch das Comeback von Andrea Seiler am Kreis der SG.Dabei war der Start der SG eher verhalten. Im Vorfeld des Spiels wurde die junge und abermals neu zusammengewürfelte Truppe deutlich auf die Spielweise der routinierten und handballerfahrenen Truppe aus Göggingen hingewiesen. Bis zum Ende der ersten Hälfte stimmte die Absprache in der Defensive nur bedingt. Dank einiger guten Paraden von Geburtstags Torfrau Vicky Kotas konnten die Mädels mit einer knappen 10:8 Führung in die Pause gehen. Dabei wäre mit mehr Tempo und Spielwitz im Angriff bereits einiges mehr drin gewesen. Durch eine Umstellung auf Offensive Abwehr konnte dann aber in Hälfte zwei der Spielfluss von Göggingen nahezu stillgelegt werden und die SG schaltete eines ums andere das Tempo hoch. So konnten schnelle Bälle in der Abwehr herausgefangen und direkt in Konter umgewandelt werden. Auch im Positionsspiel konnten einige erfolgreiche Spielzüge umgesetzt und vor allem die erfolgreichen Spielerinnen auf außen bedinet werden. So war das Spiel zur Hälfte der zweiten Halbzeit eigentlich schon entschieden und die SG-Mädels konnten den zweiten Sieg im dritten Spiel für sich verbuchen.Doch weiterhin ist keine Zeit zum Ausruhen angesagt. Am kommenden Samstag (23.Oktober) empfängt die SG den aktuellen Tabellenführer vom TSV Haunstetten IV in eigener Halle. Auf die SG wartet ein echter Brocken, den man mit viel Unterstützung aber auch knacken kann. Anpfiff am Meierweg 16 ist um 18 Uhr.Für die SG kämpften:Kotas (Tor), Birk (2), Dobberstein (5), Debor (4), Ahmetovic (3), Seiler, Fischer, Schmidtmann, Tobias, Linke (5), Paulsen, Erdhofer, Schmatkow (3)