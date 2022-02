SG 1871 Augsburg/Gersthofen - Damen bezwingen Bäumenheim im Rückspiel

Dabei sah es in den ersten 30 Minuten noch nach einem Duell auf Augenhöhe aus, das weder technisch noch spielerisch eine Augenweide für die vielen Zuschauer im Paul-Klee-Gymnasium war. Die ersten 15 Minuten war die SG damit beschäftigt, sich in der Defensive ordentlich zu formieren. Offensiv startete man zwar mit viel Schwung und Wurfgewalt, scheiterte dennoch bei zahlreichen freien Würfen an der abermals gut aufgelegten Bäumenheimer Keeperin. Mit vielen zu hastigen Abschlüssen und technischen Fehlern machte sich die SG gegen einen ungewöhnlich schwach angreifenden Gegner das Leben selbst schwer. So war die magere Pausenführung von 9:8 nicht verwunderlich.Während dem Pausentee nahm man sich vor, sich wieder auf die eigenen Stärken im Rückraum zu besinnen. Trainerteam und Spielerinnen wussten, dass der Sieg heute drin war, für die SG. Genau das brachte man – trotz weiterer 100%iger Fehlwürfe in der zweiten Hälfte – dann von Beginn an gut aufs Parkett. Spielzüge wurden konsequent umgesetzt und in Tore umgewandelt. In der Offensive biss man sich besser durch und konnte somit zu einfachen 7-Meter-Toren kommen. Beim Stand von 18:12 in der 50. Spielminute schien das Match schon fast entschieden. Weiterhin nicht fehlerfrei aber zumindest mit einer kämpferischen Einstellung bis zum Ende konnten die SG-lerinnen den Heimsieg dann über die restliche Zeit in trockene Tücher packen.Dank dieser couragierten Teamleistung belegen die SG Damen aktuell den zweiten Platz der Bezirksklasse Schwaben, Staffel A. Weiter geht es nun am 12. Februar zuhause gegen die Dritte des TSV Schwabmünchen.Für die SG spielten: Kotas (Tor), Sendl, Dobberstein (1), Asztalos (3), Ahmetovic (4), Fischer, Karacic, Jünger, Höfner (10), Schmidtmann, Paula, Schmatkow (4)