Saisonauftakt gelungen – Die Herren des TSV Gersthofen starten in die Volleyballsaison 2021/22

Im ersten Spiel des Tages gewann Gastgeber TSV Haunstetten mit seiner zweiten Herrenmannschaft gegen die zweite Mannschaft des VSC Donauwörth, souverän mit 3:0 (25:10,25:18,25:10)Nun waren die Gersthofer Herren gegen die gastgebenden Haunstetter gefordert. Im ersten Satz war es eine Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten gute Momente, in denen sie ihre Angreifer exzellent in Szene setzen konnten. Am Ende schlugen sich die Gersthofer wohl selbst, durch zu viele Eigenfehler bei ihren Aufschlägen und in der Angriffs- bzw. Blocksicherung (20:25).Diese Fehler verstärkten sich zu Beginn des zweiten Satzes. Gersthofen lag abgeschlagen mit 2:11 zurück. Die Mannschaft um den neuen Kapitän, Christoph Müller, fand zwar wieder zurück in die Spur, wehrte sich mit allen Kräften, konnte die Niederlage aber weder im zweiten Satz (17:25) noch im entscheidenden dritten (21:25) verhindern und verlor am Ende das Spiel mit einem klaren 0:3. Den anwesenden Zuschauern wurde allerdings ein gutes erstes Spiel geboten, mit einer Leistung, auf der die Gersthofer aufbauen können.Das zweite Spiel gegen den VSC Donauwörth wollten die Herren des TSV nun unbedingt zu ihren Gunsten entscheiden. Dieses Ziel wurde auch sogleich im ersten Satz umgesetzt. Donauwörth wurde immer wieder durch sehr gut vorgetragene Angriffe unter Druck gesetzt und die Herren aus Gersthofen konnte ohne große Mühe den ersten Satz für sich gewinnen (25:16).In den folgenden Sätzen baute Trainer Martin Heißler sein Team ein wenig um und gab auch neuen Spielern die Chance, sich auf dem Feld zu beweisen. Diese nutzten allesamt das Vertrauen des Trainers und die Mannschaft erspielten sich weiterhin die nötigen Punkte um Donauwörth hinter sich zu lassen (25:18).Am Ende ging den Gersthofer Herren ein wenig die Kraft aus. Sie konnten sich dennoch mit 25:20 gegen ein junges, aber hochmotiviertes Team aus Donauwörth durchsetzen und gewannen somit ihr erstes Spiel der Saison 2021/22.Der nächste Spieltag findet für die Gersthofer Herren am 20.11.2021 in Mering statt, bei dem sie sich sowohl gegen den Gastgeber wie auch gegen die Herren der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen beweisen können.TSV Gersthofen: C. Müller, S.Schwegler, T. Bauchrowitz, S. Galgon, F.Stöckner, J. Cooper, T. Karacsony, L. Liepert, L. Erbel, M. Bulbuk