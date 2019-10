Anzeige

Pokalrunde endet für Gersthofen 2 gleich beim ersten Spiel

Volleyball: Am Mittwoch, 09.10.2019, nach dem ersten Spieltag stieß Gersthofen in der Pokalrunde auf die Kreisliga-Damen aus Haunstetten. Der Gegner setzte sich mit starken Angriffen von Anfang an gegen Gersthofen durch. Trotzdem hielt das junge Gersthofer Team gut mit und erspielte sich im dritten Satz sogar einen Satzball. Am Ende gaben sie sich aber mit 21:25, 19:25, 25:27) doch geschlagen.





TSV Gersthofen 2: Arbogast, Foitzik, G. Frank, M. Frank, Kreso, Lüttringhaus, Paladino, Prillwitz, Rizvic, Stevkovski, Tripp

